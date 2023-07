Theo CNN, người đại diện lâu năm của Tony Bennett là Sylvia Weiner đã xác nhận thông tin danh ca này qua đời. Tuy nhiên, Sylvia Weiner không công bố nguyên nhân ông qua đời.

Năm 2021, Tony Bennett và gia đình từng chia sẻ về việc ông nhận chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Đây là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Nam danh ca được chẩn đoán mắc bệnh từ năm 2016 nhưng công chúng yêu nhạc vẫn không hay biết do ông vẫn tiếp tục biểu diễn như bình thường.

Danh ca Tony Bennett

Tony Bennett yêu thích biểu diễn, đam mê âm nhạc và ngọn lửa nghề luôn hừng hực cháy. Niềm đam mê này đã giúp ông nỗ lực áp chế bệnh tật, luôn hướng đến khán giả với những màn biểu diễn hoàn hảo nhất.

Do đó, bất kể giành được bao nhiêu giải thưởng, mệt nhọc bao nhiêu trong các chuyến lưu diễn, thể hiện đặc sắc nhất bài hát của mình bao nhiêu lần, Tony Bennett vẫn cho rằng ông chưa từng phải "làm việc" một ngày nào trong đời. Với ông, biểu diễn là niềm đam mê và được biểu diễn là thỏa mãn đam mê, không phải công việc.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 8 thập kỷ, ông khiến cho Bob Hope và Frank Sinatra thán phục. Ông từng biểu diễn trực tiếp trên MTV, đóng vai khách mời trong phim hoạt hình "The Simpsons", thu âm hai album song ca cùng Lady Gaga gồm "Cheek to Cheek" và "Love for Sale".

Cả hai album đều được đón nhận nồng nhiệt, Tony Bennett và Lady Gaga từng biểu diễn nhiều lần cùng nhau.

Ông từng thu âm hai album cùng Lady Gaga

Cả hai cũng từng biểu diễn nhiều lần phục vụ khán giả

Album được đón nhận nồng nhiệt

Ông nhận được 20 giải Grammy trong suốt sự nghiệp, được vinh danh là Bậc thầy về nhạc Jazz, người thể hiện xuất sắc nhạc pop truyền thống.

Ông còn là người sáng lập Học viện Nghệ thuật Frank Sinatra tại Astoria, Queens, New York. Ông bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới và biểu diễn liên tục từ năm 1936 đến năm 2021. Do những thách thức về thể chất, ông biểu diễn lần cuối vào ngày 3 và 5 tháng 8 năm 2021.

Tony Bennett còn tham gia viết sách, vẽ tranh. Ông từng có hai người vợ trước nhưng đều đã ly hôn và gắn bó với người vợ thứ ba Susan Crow, kết hôn năm 2007. Ông có tổng cộng 4 người con, 9 người cháu.

