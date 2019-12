Đạo diễn Minh Nguyệt và NSND Hoàng Yến

Giải thích lý do vì sao vắng bóng suốt 10 năm qua, nữ đạo diễn cho biết: "Tôi hoàn thành hai kịch bản rất tâm đắc, đó là "Bút máu" dựa theo tác phẩm văn học của nhà văn Vũ Hạnh và "Trái tim kiêu hãnh" do chính tôi viết, sau đó đưa NSND Lê Khanh, NSND Hoàng Dũng ở Hà Nội đọc. Cả hai đều rất thích, nghệ sĩ Thanh Thủy cũng thú vị, dự kiến sẽ bắt tay cùng tôi thực hiện. Nhưng rồi hai ngôi sao sân khấu miền bắc không thể vào Nam để tập dợt và biểu diễn, do đó tôi xếp lại dự án này. Không ngờ đến nay, tôi mới đủ duyên gặp được NSND Hoàng Yến. Tôi sẽ thực hiện hai vở này tại Nhà hát Thế giới trẻ để ra mắt khán giả hai tác phẩm tâm huyết của mình".

Nhà văn Trầm Hương phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí về tác phẩm của đạo diễn Minh Nguyệt

Đạo diễn Minh Nguyệt cho biết vở "Trái tim kiêu hãnh" sẽ do chị dàn dựng, còn vở "Bút máu" sẽ giao cho đạo diễn trẻ Đặng Khoa. Tham gia vở có các diễn viên của Nhà hát Thế giới trẻ, trong đó có NSND Hoàng Yến và nghệ sĩ - đạo diễn Lê Hoàng Giang.

Đạo diễn Minh Nguyệt và nghệ sĩ Lê Hoàng Giang với ấn phẩm "Bụi từ tâm"

Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, kể: "Sau vở kịch "Cánh đồng bất tận", tôi và đồng nghiệp đều động viên đạo diễn Minh Nguyệt sớm quay lại sân khấu để làm vở mới. Khán giả và giới chuyên môn đã đánh giá cao khả năng dàn dựng và gu thẩm mỹ của chị. Sau thành công của các vở: "Tôi chờ ông đạo diễn" (1988), "Tiếng chim vườn Ngọc Lan (1998), "Cánh đồng bất tận" (2008, dựa theo tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư)…, đến thời điểm này, cảm xúc dâng trào đã khiến Minh Nguyệt quyết định quay lại sàn diễn. Có thể nói chị làm vở không nhiều, cách khoảng 10 năm mới dàn dựng, nên quá trình "thai nghén" rất chu đáo. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận tác phẩm được làm tử tế, đúng tầm nghệ thuật như mong muốn của Minh Nguyệt".

Đạo diễn Minh Nguyệt và NS Lê Hoàng Giang, NSND Hoàng Yến

Trong buổi họp mặt, nữ đạo diễn đã giới thiệu quyển sách "Bụi từ tâm" do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành. "Đó là câu chuyện kể về gia đình tôi, nơi đã cho tôi những vốn liếng sống và trải nghiệm từ những bài học quý của cha mẹ, anh chị, sau này là đồng nghiệp, là sân khấu. "Bụi từ tâm" chính là cách thấu hiểu về hai chữ sống đẹp mà tôi đã học được từ cha mẹ, từ gia đình mình. Những chia sẻ này được viết bằng thông điệp thương yêu, buông bỏ sân si để được là hạt bụi từ tâm trong cõi đời quá nhiều cám dỗ" - nữ đạo diễn bày tỏ.

Nhà văn Trầm Hương, nhà báo Cát Vũ, nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái đã chúc mừng dự án sân khấu của đạo diễn Minh Nguyệt và đón nhận quyển sách "Bụi từ tâm" của chị.

Đạo diễn Hồng Dung, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, trao tặng hoa chúc mừng đạo diễn Minh Nguyệt trong buổi gặp gỡ báo chí

Vốn là cô giáo dạy văn, sau đó thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II – nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, Khoa Đạo diễn sân khấu (1980-1985), Minh Nguyệt vẫn yêu văn chương, nên chị đã sáng tác nhiều sách như: "Thiên thần không cánh", "Áo xưa đủ nhàu", "Trái tim kiêu hãnh"… Luôn quan sát cuộc sống và bằng trái tim nhân hậu, chị đã đưa vào sáng tác những câu chuyện nhân ái. PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: "Trong kịch, trong sách của Minh Nguyệt không có người xấu. Chỉ có những con người biết trắc ẩn với cuộc sống và luôn hành xử tốt để sống đẹp".

Đạo diễn Hồng Dung, nhà báo Cát Vũ và đạo diễn Minh Nguyệt trong buổi gặp gỡ báo chí