Chiếc xe được đấu giá vào ngày 25-11 tại On the Grid: The Abu Dhabi thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nó được giữ nguyên hiện trạng kể từ khi "Sói già phố Wall" đóng máy năm 2013 đến nay.

Leonardo DiCaprio và chiếc xe đấu giá

Trong cảnh phim kéo dài hơn 3 phút, Jordan Belfort lê lết ra ô tô, cố gắng lái xe về nhưng do dùng nhiều ma túy dẫn đến mất tỉnh táo, liên tục tông vào các biển báo, hộp thư và các phương tiện khác. Chiếc xe bị móp méo nhưng chứa đầy kỷ niệm về một bộ phim đình đám và nhất là do tài tử Leonardo DiCaprio từng lái.

Ngoài chiếc xe, người đấu giá thắng còn sở hữu trang phục Leonardo DiCaprio mặc lúc quay phim "Sói già phố Wall", ghế và chữ ký của đạo diễn Martin Scorsese, chữ ký của Leonardo DiCaprio và Margot Robbie, hai áo hoodie của ê-kíp và hai đĩa DVD.

Bên cạnh đó, đây còn là một trong 658 chiếc Lamborghini Countach 1989 được tái sản xuất nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập của hãng Lamborghini. Vì thế, nó có nhiều yếu tố để mức đấu giá cao.

Xe bị va đập, méo mó do nhân vật Jordan Belfort lái trong tình trạng sử dụng nhiều ma túy trong phim "Sói già phố Wall"