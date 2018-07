Đề cử Emmy 2018: phản chiếu một nước Mỹ hiện nay

13/07/2018 11:24

"Sự phản chiếu về nước Mỹ với những điều tốt và xấu?", các ngôi sao và những người sáng tạo của ngành truyền hình đã tự hỏi mình câu hỏi này khi danh sách để cử giải thưởng Emmy lần thứ 70 được công bố.

"Một danh sách những ứng viên được công bố mà người nghe tưởng từng đang đọc một bản tin chính trị hơn là những gì có trong ngành truyền hình thời gian qua" - tờ Los Angeles nhận định.

Rachel Brosnahan nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

"Westworld" giành được đề cử cho nam diễn viên chính và một đề cử cho bộ phim truyền hình hay nhất. Rachel Brosnahan, trong phim "The Marvelous Mrs. Maisel" của Amazon, được đề cử cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình. Samira Wiley nhận được một đề cử cho tác phẩm của cô trong "The Handmaid's Tale". Ngoài ra, Sandra Oh của "Killing Eve" đã trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành được đề cử giải Emmy cho nữ diễn viên chính trong một bộ phim.



Danh sách đề cử này tạo nên những tiếc nuối. Năm qua, thành công của bộ phim Roseanne barr là điều không thể phủ nhận nhưng với phối phân biệt chủng tộc, Roseanne Barr chỉ nhận được một đề cử ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Laurie Metcalf.

Trong khi đó, chương trình truyền hình của HBO "Real time with Bill Maher" đã không nhận được đề cử nào khi cầm trịch chương trình Bill Maher đã sử dụng chữ "N" (ám chỉ người da đen) trong thời gian đang diễn ra những đề xuất tìm kiếm ứng viên cho giải Emmy năm nay. Chương trình này đã nhận được 10 đề cử trước đây vì nội dung chương trình quá xuất sắc. Nhưng đây là lần đầu tiên chương trình không có mặt trong danh sách đề cử vì lý do "Bill Maher đã quá chậm chạp khi nói lời xin lỗi công chúng".

Ngoài ra, chương trình "Full Frontal with Samantha Bee" cũng có mặt trong danh sách đen (không được đề cử) vì người dẫn chương trình "Full Frontal With Samantha Bee" - danh hài Samantha Bee - đã tấn công cố vấn Nhà trắng, con gái của Tổng thống Donald Trump về chính sách nhập cư. Ngay sau đó, những người theo xu hướng bảo thủ đòi sa thải Samantha Bee giống như Roseanne Barr khi chương trình truyền hình của Barr đã phải hủy bỏ tuần qua sau khi bà đưa một tweet phân biệt chủng tộc lên Twitter. Dù không bị sa thải nhưng Samantha Bee phải thú nhận bằng bình luận tục tĩu trong chương trình Full Frontal vì "đã vượt qua lằn ranh đỏ".

Samantha Bee tấn công Ivanka Trump về chính sách tồn tại khá lâu của chính phủ Mỹ khi chia cách trẻ em nhập cư lậu khỏi cha mẹ chúng. Đưa ra những bức ảnh thời Tổng thống Obama cho thấy các trẻ em này phải ngủ trong những chiếc nôi. Bee nói: "Tách con cái khỏi cha mẹ là quá ác độc, giống như những gì tưởng chỉ có trong phim ảnh".

Samantha Bee cũng mất đề cử vì đã xúc phạm cố vấn nhà Trắng

Sau đó, Bee dùng từ feckless (expletive) để gọi Ivanka, một từ tục tĩu nói về cơ thể phụ nữ và đề nghị Ivanka hãy tác động lên chính sách của cha cô. "Ông ta sẽ lắng nghe bạn nếu bạn nhắc đây là vấn đề tồn tại của thời Obama và nên kết thúc sớm".

Sau khi bị chỉ trích, Bee lên Twitter xin lỗi Ivanka Trump và khán giả vì đã dùng từ expletive (từ chửi thề) "không thích hợp và không thể tha thứ" trong chương trình đồng thời bày tỏ sự ân hận sâu sắc. Thư ký báo chí Nhà trắng gọi cách dùng từ của Samantha Bee là độc địa và không nên xuất hiện trên kênh truyền hình đồng thời đòi kênh truyền hình TBS phát sóng Full Frontal phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc và phải xin lỗi.

Danh hài Samantha Bee chán nản bình luận: "Bạn sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì nếu mang trong mình nỗi sợ hãi và lo lắng. Thẳng thắn mà nói thì chúng ta chẳng thể làm một chương trình để làm hài lòng tất cả mọi người và tôi cũng không muốn điều ấy".

Khi chính trị và giải trí ngày càng gắn bó hơn thì khái niệm "làm hài lòng" và làm "những gì mọi người muốn" là hai điều khác nhau. Nhưng ở khía cạnh nào đó thì công chúng cần một thông điệp tử tế được chuyển tải một cách tử tế.

"Chúng ta nên chọn cách thẳng thắn đối diện với vấn đề nóng bỏng của xã hội hay trung lập với nó", có lẽ chúng ta cũng không thể trả lời ngay được trong thời điểm hiện tại", ngôi sao Sarah Huckabee Sanders nói.

