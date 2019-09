Theo số liệu điều tra từ SocialHeat (Hệ thống Social Listening & Market Intelligence), tốp 5 chương trình truyền hình được khán giả xem nhiều nhất năm 2019 lần lượt là "Chạy đi chờ chi" (mua bản quyền từ chương trình Hàn Quốc Running man), "Người ấy là ai?", "Giọng ải giọng ai", "Giọng hát Việt" và "Quý ông đại chiến".



Lợi thế giải trí

Điểm chung của cả 5 chương trình truyền hình này là tính giải trí cao, đậm chất drama (kịch tính), được khai thác triệt để bằng nhiều hình thức khác nhau. Nội dung chương trình "Chạy đi chờ chi" khá đơn giản, giống như buổi ngoại khóa của một nhóm bạn học sinh trung học với các trò chơi vui vẻ nhưng mang đến thành công bất ngờ về lượng người xem. Có lẽ sự tham gia của những nghệ sĩ sở hữu lượng fan (người hâm mộ) rất lớn gồm: Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, BB Trần đã giúp cho "Running man" với phiên bản Việt là "Chạy đi chờ chi" (HTV7) có lượng rating (chỉ số người xem) cao?

Cảnh trong chương trình game show “Chạy đi chờ chi” (Ảnh do chương trình cung cấp)

Được xem nhiều trong thời gian qua còn có chương trình "Người ấy là ai?" (HTV2) - game show giúp những cô gái tìm kiếm người yêu, các cặp đôi có dịp bộc lộ tình cảm và giúp những người thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) được bộc lộ mình trên sóng truyền hình. Một chương trình đậm chất giải trí cùng màu sắc với "Người ấy là ai?" cũng được khán giả chú ý là "Quý ông đại chiến" (VTV3).

Cảnh trong chương trình “Ký ức vui vẻ”. (Ảnh do chương trình cung cấp)

Trong tốp 5 chương trình truyền hình ăn khách kể trên có 2 chương trình "cùng màu" là "Giọng ải giọng ai" và "The Voice - Giọng hát Việt". Trong đó, "Giọng ải giọng ai" (HTV7) là game show âm nhạc (mua bản quyền chương trình "I can see your voice" từ Hàn Quốc), còn "The Voice - Giọng hát Việt" (VTV3) là chương trình tìm kiếm giọng hát hay. Đây là 2 chương trình đã qua nhiều mùa nhưng vẫn thu hút đông đảo khán giả bởi cuộc chiến gay cấn giữa các thí sinh, cùng những huấn luyện tên tuổi: Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Tuấn Hưng, Hồ Hoài Anh. "Giọng hát Việt 2019" nhận được nhiều sự quan tâm tích cực với những lượt thảo luận đánh giá tốt về chương trình. Khi chương trình bỏ bớt chiêu trò thì yếu tố chuyên môn được tập trung nhiều hơn, khán giả đánh giá cao điều này.

Cảnh trong chương trình “Hát mãi ước mơ”. (Ảnh do chương trình cung cấp)

Chương trình giải trí mới xuất hiện trong năm nay đang được khán giả quan tâm là "Ký ức vui vẻ" (VTV3). Đúng như tên chương trình, khán giả có được cảm giác vui vẻ, thú vị khi được gợi nhớ về những gì nay đã là ký ức.

Cảnh trong chương trình “Mở cửa tương lai”. (Ảnh do chương trình cung cấp)

Ý nghĩa cho cuộc đời

Giải trí là sắc màu chính của sóng truyền hình nên việc nhiều chương trình nhấn mạnh yếu tố nhân văn thường ít rating hơn cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Trong đó, chương trình "Hát mãi ước mơ" (HTV) được khán giả yêu thích khi dung hòa được cả hai yếu tố: nhân văn và giải trí. "Hát mãi ước mơ" chinh phục trái tim khán giả với những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chương trình không chỉ dành cho những ai có đam mê ca hát mà đặc biệt dành cho những người đến với chương trình bằng trái tim nhân hậu, khát khao giúp đỡ những người mình yêu thương vượt qua nghịch cảnh bằng chính giọng hát của mình.

Nếu những chương trình thuần giải trí trên sóng truyền hình đôi khi khiến khán giả ngán ngẩm vì không nhiều ý nghĩa tích cực thì không ít chương trình mang tính nhân đạo, ý nghĩa nhân văn lấy được không ít nước mắt khán giả. Từng nổi tiếng với hàng loạt chương trình có tính nhân văn cao như: "Vượt lên chính mình", "Áo trắng đến trường", "Tiếp sức hồi sinh", "Xin chào bác tài"…, MC Quyền Linh ra mắt trong năm nay chương trình "Mở cửa tương lai" (HTV9) cũng với tiêu chí "giúp được càng nhiều người càng tốt". "Mở cửa tương lai" tìm nhà tài trợ, mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư vượt qua mặc cảm vì bệnh tật, nỗ lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Cùng mang yếu tố sẻ chia, được khán giả yêu thích là chương trình "Vì bạn xứng đáng" (VTV3) với thông điệp "cho đi là đáng quý". Chương trình này mang đến những câu chuyện đầy tình người về sự sẻ chia, trở thành chương trình truyền cảm hứng giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên trong học tập. "Vì bạn xứng đáng" tiếp tục được yêu thích bởi mục đích cộng đồng của nó.

"Khoảnh khắc cuộc đời" (HVT9) cũng là chương trình mang tính nhân văn, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người xem bởi những câu chuyện về hoàn cảnh sống được nhân vật của câu chuyện kể lại. Mỗi câu chuyện truyền đi một thông điệp tích cực, không chỉ làm thay đổi cuộc đời của một cá nhân, một con người mà còn có thể tạo thành nguồn cảm hứng, động lực để thay đổi cuộc đời của nhiều người theo hướng tốt đẹp hơn.

Dù đã qua nhiều mùa phát sóng nhưng đến nay, "Người bí ẩn" (HTV7) vẫn được yêu thích khi chạm đến trái tim khán giả với những câu chuyện xúc động. Chương trình không chỉ giúp người xem giải trí mà qua đó vinh danh những con người thầm lặng đóng góp cho cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau nhưng cao cả.

MC vẫn chưa có đột phá Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Đại Nghĩa... vẫn là những MC hài hước được khán giả ưa thích trên sóng truyền hình. Cả 4 MC trên gần như chiếm lĩnh sóng truyền hình. Dù vậy, là những cái tên quá cũ nên sự mong đợi của khán giả ở họ cũng nhiều hơn. Vậy nên, dù luôn hoàn thành xuất sắc vai trò dẫn chương trình của mình nhưng khán giả vẫn thấy ở họ lối mòn trong phong cách dẫn dắt. Những MC kỳ cựu Lại Văn Sâm, Quyền Linh có thâm niên và kinh nghiệm là lợi thế nhưng đôi khi thâm niên cũng trở thành điểm yếu, dễ biến kinh nghiệm thành lối mòn, cũ kỹ. Những MC trẻ hơn đi theo con đường chính thống này như: Nguyên Khang, Vũ Mạnh Cường, Anh Quân, Thành Trung, Công Tố, Quốc Khánh, Hữu Bằng, Danh Tùng, Đức Bảo, Tuấn Dương... lại thiếu tính giải trí trong cách dẫn để thu hút người xem. Mỗi MC hiện nay đều tạo nên những vị trí riêng, mang tên mình nhưng điều khán giả đòi hỏi ở họ lại nhiều hơn thế. Nếu những MC đậm chất giải trí luôn khiến khán giả lo lắng bởi sự quá đà trong dẫn dắt thì những MC khác lại thiếu chút hương vị hài hước đủ để hấp dẫn người xem.