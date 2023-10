Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, màn ảnh năm 2023 còn thêm phong phú khi có sự góp mặt của những nữ diễn viên gạo cội như: NSND Lê Khanh, NSND Như Quỳnh, NSND Minh Hòa, NSND Lan Hương…



Trọn vẹn vai diễn

Trong năm 2023, NSND Lê Khanh góp mặt ở cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Bà hóa thân thành bà Hằng - cựu minh tinh và là mẹ của nữ chính Ánh Dương (Thảo Tâm đóng) - trong phim điện ảnh "Fanti" do Andy Nguyễn đạo diễn. Bà đánh lừa được người xem khi thể hiện hình ảnh người mẹ luôn ủng hộ sự nghiệp của con, là chỗ dựa cho con ở giai đoạn đầu. Sau đó, bà lộ bản chất mưu mô, thao túng tâm lý, kiểm soát con gái theo ý mình.

NSND Lê Khanh và Thảo Tâm trong phim “Fanti”

Trên màn ảnh nhỏ, NSND Lê Khanh vào vai bà Lan trong bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về" do Trịnh Lê Phong đạo diễn. Bà diễn xuất chân thật nhưng càng về sau do kịch bản với tình tiết rối rắm, nhạt nhòa, xây dựng nhân vật thiếu hợp lý dẫn đến ý kiến khen chê trái chiều. Nhân vật bà Lan nhìn chung ở mức tròn vai.

NSND Minh Hòa tạo chú ý với vai bà Thủy trong phim "Món quà của cha" - đạo diễn Vũ Minh Trí. Bà Thủy là một mẹ vợ đồng bóng, xem thường con rể và gia đình thông gia nghèo hơn gia đình mình. NSND Minh Hòa đã thể hiện sắc sảo hình ảnh người mẹ vợ khó chịu với nét đỏng đảnh, miệt thị, chì chiết con rể.

Trái ngược với bà Thủy, bà Cúc trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình" do NSND Lan Hương thể hiện, là người mẹ chồng thấu hiểu, yêu thương con dâu như con ruột. Phim do Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn. NSND Lan Hương đã mang đến hình mẫu mẹ chồng hoàn hảo mà chân thật, khiến khán giả tin rằng cũng có một mẹ chồng như thế ngoài đời. Nó khác xa người mẹ chồng cay nghiệt, mưu mô cũng do bà thể hiện trong các phim trước đây là "Sống chung với mẹ chồng", "Thương ngày nắng về".

NSƯT Thanh Quý được khán giả dành cho nhiều lời khen ngợi với vai bà Tình trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" do NSƯT - đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Bà hóa thân tự nhiên, diễn như không diễn với vai người mẹ chồng hiền lành, chịu nhiều đau khổ, sống cảnh nghèo túng, yêu thương con dâu như con gái ruột.

NSƯT Thanh Quý trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

Diễn viên Lê Giang đã có một diện mạo mới khi hóa thân thành nhân vật Ngọc Nữ trong phim "Nhà bà Nữ" - Trấn Thành đạo diễn. Đây là vai giàu tâm lý, khác xa hình ảnh hài hước thường thấy và Lê Giang đã lột tả tốt, truyền tải được cảm xúc đến khán giả.

Lê Khánh tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn nữ đại gia miền Tây Tư Xoàn trong phim điện ảnh "Biệt đội rất ổn" do Tạ Nguyên Hiệp đạo diễn. Cô là điểm sáng diễn xuất của phim. Nữ diễn viên Thu Trang cũng gây ấn tượng với vai con Nhót trong phim "Con Nhót mót chồng" - Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Cô thể hiện khả năng hóa thân thành nhiều dạng vai diễn, không bị "một màu" hay đóng khung bản thân vào một hình mẫu nào.

Thu Trang trong phim “Con Nhót mót chồng” (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nữ diễn viên Minh Hằng lột tả ấn tượng vai mỹ nữ Ba Trà trong phim "Chị chị em em 2" - Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Nữ diễn viên Lê Phương thể hiện tốt vai Thanh trong phim truyền hình "Bẫy" - đạo diễn Quốc Thuận và Thảo trong phim điện ảnh "Vong nhi" - đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Minh Hằng trong phim “Chị chị em em 2”

Nữ diễn viên Tường Vi biến hóa cuốn hút với vai Xuân trong phim truyền hình "Bẫy", tạo sự thích thú với khán giả. Nữ diễn viên Thanh Hương diễn xuất thuyết phục với vai Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", nhận được nhiều lời khen thời điểm phim phát sóng.

Tươi trẻ, ấn tượng

Ở dàn nữ diễn viên trẻ, nhiều triển vọng, Uyển Ân là một trong những cái tên ấn tượng. Cô hóa thân thành Ngọc Nhi trong phim "Nhà bà Nữ". Dù lần đầu đóng vai nữ chính, chịu nhiều áp lực nhưng Uyển Ân vẫn thể hiện được hình ảnh cô con gái nhận được nhiều kỳ vọng từ mẹ, chịu sự kiểm soát, áp đặt thái quá của bà.

Uyển Ân trong phim “Nhà bà Nữ”

Cũng là vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp, tuy còn non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm nhưng sự đam mê điện ảnh đã giúp Thảo Tâm khắc họa được tính cách, chiều sâu nội tâm của nhân vật Ánh Dương trong phim "Fanti". Nữ diễn viên Hồ Thu Anh cũng là diễn viên mới được đánh giá triển vọng của màn ảnh rộng. Cô sở hữu gương mặt cá tính, đậm chất điện ảnh. Hồ Thu Anh thủ vai Kim Khánh trong phim "Fanti".

Nữ diễn viên Phương Anh gây ấn tượng khi vào vai Nhung trong phim "Làng trong phố" do NSƯT - đạo diễn Mai Hiền thực hiện. Đây là vai diễn đầu tay của cô khi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Mặc dù thể hiện nhân vật thị phi, là kẻ thứ ba nhưng Phương Anh diễn vừa vặn, được khán giả chú ý.

Ngọc Phước xuất hiện trong phim "Siêu lầy gặp siêu lừa" - đạo diễn Võ Thanh Hòa - trong vai Mã Lai, vai Quạu phim "Biệt đội rất ổn", Trúc trong phim "Live - Phát trực tiếp" do Khương Ngọc đạo diễn. Vốn là diễn viên hài, Ngọc Phước nghiêm túc với điện ảnh và có được quả ngọt. Cô diễn tròn những vai sở trường hài hước, mang đến tiếng cười như Mã Lai, Quạu và lột tả được cảm xúc đa dạng với vai Trúc. Điều đó cho thấy Ngọc Phước có khả năng biến hóa đa dạng, không bó hẹp bản thân đóng khung ở một dạng vai nào. Đây là lợi thế không phải diễn viên trẻ nào cũng có thể làm được.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Trình Mỹ Duyên hóa thân trọn vẹn vai Phương Linh trong phim truyền hình "Đừng nói khi yêu" của đạo diễn Bùi Tiến Huy và vai Nhã Lan trong "Mặt trời mùa đông" của đạo diễn Trần Bửu Lộc. Cũng trong phim "Đừng nói khi yêu", nữ diễn viên Thùy Anh vai Phương Ly có tính cách sôi nổi, rơi vào chuyện tình dở khóc dở cười. Cô diễn vừa vặn, dù chưa phải xuất sắc bởi những điểm yếu về đài từ, thiếu trải nghiệm nhưng cũng tạo được sự chú ý với khán giả.

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc bước khỏi vùng an toàn với vai Liên trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" - Lý Hải đạo diễn. Cô thể hiện tốt nhân vật nữ giữ vai trò then chốt trong những mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm của nhóm bạn thân trong phim. Dù là gương mặt quen của màn ảnh nhỏ nhưng Liên là vai diễn điện ảnh đầu tay của Diệp Bảo Ngọc. Diễn xuất thực lực là thế mạnh giúp nữ diễn viên này tiến xa hơn trong tương lai.

Sau cùng là nữ diễn viên Quỳnh Kool với vai Minh Hạnh trong phim "Đừng làm mẹ cáu" - đạo diễn Vũ Minh Trí. Cô nhận được nhiều lời khen từ người xem cho vai diễn của mình.

"Bên cạnh những nữ nghệ sĩ gạo cội, làng phim năm 2023 ghi dấu sự góp mặt của những cái tên ấn tượng như Lê Giang, Lê Khánh, Thu Trang, Lê Phương, Lan Phương, Minh Hằng, Tường Vi, Thanh Hương...