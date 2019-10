Hội đồng thẩm định phim được quy định tại điều 39 Luật Điện ảnh 2006, cụ thể như sau:

Hội đồng thẩm định phim cấp trung ương do bộ trưởng Bộ VH-TT-DL thành lập; hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh do chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập; hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình do người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình thành lập;

Hội đồng thẩm định phim có từ 5 thành viên trở lên, bao gồm đại diện cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim, đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác. Hội đồng thẩm định phim có trách nhiệm thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim về việc phổ biến phim và phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi.

Hội đồng Duyệt phim trung ương lâu nay vẫn được duy trì gồm 11 thành viên. Các phim Việt muốn phát hành ở các rạp hay tham dự các liên hoan phim ngoài nước đều phải thông qua hội đồng duyệt phim này. Nếu phim không vi phạm, sẽ được dán nhãn tùy mức độ: phổ biến tới mọi đối tượng, cấm khán giả dưới 13 tuổi, cấm khán giả dưới 16 tuổi, cấm khán giả dưới 18 tuổi. Nếu phim có những cảnh không phù hợp sẽ yêu cầu nhà phát hành cắt bỏ (phim nhập ngoại) hoặc yêu cầu chỉnh sửa (phim sản xuất trong nước).