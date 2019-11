NSND Trần Minh Ngọc trong lễ tri ân tối 18-11

Tối 18-11, tại lễ tri ân thầy cô do Khoa Diễn viên cải lương và nhạc cụ dân tộc Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM) tổ chức, NSND Trần Minh Ngọc đã bày tỏ nỗi niềm về thế hệ kế thừa.

"Nhiều ý kiến cho rằng diễn viên cải lương ngày nay non nghề do ít tập luyện. Họ không có đủ đam mê để cháy hết mình với vai diễn. Theo tôi là do sự đào luyện chưa tới. Hôm nay đến dự lễ tri ân có các cựu sinh viên các khoa đào tạo diễn viên, nhạc công của sân khấu cải lương. Họ đều là những nghệ sĩ thành danh, những nhạc công chuyên nghiệp, tôi tin tình yêu nghề của họ sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay giữ sáng viên ngọc nghề mà ông cha đã trao truyền" – NSND Trần Minh Ngọc xúc động.

NSND Trần Minh Ngọc trăn trở sàn diễn cải lương hôm nay vẫn còn nhiều diễn viên tìm cơ hội để thăng hoa với nghề. Tiếc rằng nhiều nghệ sĩ đã tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II không có nhiều cơ hội.

Các thầy cô từ ngôi trường này gồm: NSND Thanh Vy, Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn, đạo diễn Lê Văn Tỉnh, NSƯT Ca Lê Hồng, đạo diễn - thạc sĩ Hữu Luân, Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, thầy Nguyễn Văn Khánh, nhạc sư Nguyễn Văn Đời, NSƯT Mạnh Dung, Thanh Dậu, nhạc sĩ Văn Môn, Nhứt Dũng, Văn Hai, thầy Xuân Hiểu… đều cảm nhận sâu sắc ý nghĩa kế thừa từ thế hệ diễn viên tiếp nối.

NSND Thanh Vy cho rằng sân khấu cải lương hiện không thiếu tài năng, họ cần có chiến lược đào tạo để kế thừa từ nỗ lực của những nghệ sĩ được đào tạo chính quy.

