Trang Allkpop thông tin Na Chul qua đời do các vấn đề về sức khỏe trầm trọng. Một số trang thông tin khác cho biết nam diễn viên được đưa đến bệnh viện trước khi qua đời vì sức khỏe đột ngột xấu đi. Nguyên nhân chi tiết chưa được công bố.

Na Chul để lại thương tiếc cho người hâm mộ

Tang lễ của anh được tổ chức tại Nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở Hannam-dong, Seoul – Hàn Quốc. Lễ an táng sẽ diễn ra sáng 23-1.

Na Chul bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010. Sau đó, anh tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Ngoài các phim kể trên, còn có: "Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới" (Along With the Gods: The Two Worlds), "Extreme Job", "Little Women"…,

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Na Chul trên trang mạng xã hội.