Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020 do Báo Người Lao Động tổ chức đang đi vào chặng cuối của cuộc đua. Các ứng viên đều xứng đáng sở hữu tượng Mai Vàng bởi những đóng góp và thành tựu mà họ đạt được trong năm qua. Dưới đây là dự đoán về những gương mặt sẽ chiến thắng.



Những ứng viên sáng giá cho các hạng mục ở lĩnh vực âm nhạc

Nhà báo PHAN ÚC TRAI: Jack có nhiều cơ hội

Ở hạng mục Nam ca sĩ nhạc nhẹ, tôi cho rằng Jack là người có nhiều cơ hội chiến thắng Giải Mai Vàng năm nay. Trong năm, Jack ra 3 MV "Là một thằng con trai", "Hoa hải đường", "Đom đóm". Các sản phẩm đều đầu tư công phu, tạo được tiếng vang, đứng đầu tốp thịnh hành trong thời gian khá lâu. Từ khi hoạt động độc lập, Jack xây dựng hình ảnh chỉn chu, lịch thiệp hơn. Anh cũng không dính scandal. Sau 1 năm, kênh YouTube độc lập của Jack có gần 5 triệu thành viên - chứng tỏ sức hút mạnh mẽ.

Về phía hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ, tôi nghiêng hẳn phần dự đoán của mình cho Hoàng Thùy Linh. Cô quá xứng đáng vì một năm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, ra nhiều sản phẩm MV chất lượng đứng tốp nhiều bảng xếp hạng nền tảng âm nhạc lớn... Ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, tôi cho rằng Phương Mỹ Chi sẽ chiến thắng. Nếu theo dõi trên YouTube của cô sẽ thấy ngoài việc học tốt ở trường, Phương Mỹ Chi vẫn chăm chỉ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc về dân ca. Cô cũng diễn ở phòng trà cùng các ca sĩ lớn. Đặc biệt, ca khúc "Nhỏ ơi" mà Phương Mỹ Chi song ca cùng Chí Tài tạo được hiệu ứng lớn.

Nhà sản xuất TRẦN QUANG HUY: Phương Mỹ Chi thực sự xứng đáng

2020 là một năm khá ảm đạm về mặt sân khấu và chương trình biểu diễn. Do đó, các nghệ sĩ chuyển hướng sang ra mắt sản phẩm liên tục và dày đặc như một cách để giữ lửa với người hâm mộ, từ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà đến Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, Jack, Hoàng Thùy Linh...

Về phần nam ca sĩ, bộ đôi ca khúc "Hoa nở không màu" và "Buồn làm chi em ơi" của Hoài Lâm gần như chiếm sóng tất cả nền tảng nghe nhạc trực tuyến và duy trì được phong độ một thời gian rất dài. Noo Phước Thịnh và Jack, Sơn Tùng M-TP cũng ra sản phẩm liên tục, truyền thông rầm rộ nhưng về độ bền và lan tỏa của ca khúc vẫn không thể qua được Hoài Lâm nên cá nhân tôi nhận thấy đây mới là một ứng viên xứng đáng khi đã chinh phục được khán giả mọi tầng lớp cùng đồng cảm.

Với những ứng viên nữ ca sĩ xuất sắc cho Giải Mai Vàng năm nay, số lượng ca khúc tuy nhiều nhưng về tính nghệ thuật và chất lượng sản phẩm lại không quá nổi bật. Hoàng Thùy Linh với "Kẻ cắp gặp bà già" là một ca khúc trong album 2019, được thực hiện phần MV mới nên hiệu ứng cho ca khúc cũng không thực sự được chú ý lắm, mãi cho đến những sân khấu biểu diễn gần cuối năm 2020. Single của Vũ Cát Tường cũng không thực sự gây được tiếng vang lớn. Hai sản phẩm của nữ ca sĩ Mỹ Tâm dù âm nhạc vẫn là một màu sắc cũ, vẫn rất Mỹ Tâm nhưng gần như giẫm chân tại chỗ. Nên bảng đề cử nữ ca sĩ 2020 của Mai Vàng thực sự chưa tạo được ấn tượng lắm với tôi.

Về mảng dân ca thì trong năm qua, Phương Mỹ Chi là cái tên được chú ý hơn cả. Cô xứng đáng với giải thưởng cùng album nhạc thiền "Bát Nhã thuyền" được hòa âm phối khí sắc nét và giọng hát chín mùi rất nhẹ nhàng. Về nhóm nhạc, The Chillies có thể xem là tiêu biểu nhất trong năm 2020 khi mọi sản phẩm ra mắt đều được đón nhận nồng nhiệt, từ "Cứ chill đi" đến gần đây nhất là "Giá như", một màu sắc pop, rock rất đặc trưng và gây nghiện.

Nhà báo LÊ HẢI YẾN: Jack sẽ sở hữu tượng Mai Vàng

Ở hạng mục Nam ca sĩ nhạc nhẹ, tôi nghĩ Jack sẽ sở hữu tượng Mai Vàng tại Giải Mai Vàng năm nay. Người hâm mộ Jack kêu gọi bình chọn rất đông ngay từ đầu mùa giải, ngoài ra anh có màn trở lại hoành tráng đứng đầu tốp trending chỉ sau một thời gian ngắn. Nên ở hạng mục này so với các gương mặt còn lại, Jack gần như chiếm ưu thế nhiều hơn. Hoàng Thùy Linh trong năm 2020 hoạt động tốt ở 2 lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cả 2 đều có hiệu ứng tốt, xứng đáng cho giải thưởng này.

Còn ở hạng mục âm hưởng dân ca, ca sĩ Phi Nhung trong năm 2020 cũng chịu khó thay đổi hình ảnh và xuất hiện nhiều ở các chương trình, hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Với nhiều sản phẩm âm nhạc, cùng với lượng người hâm mộ đông đảo sẵn có, ca sĩ Phi Nhung có nhiều ưu thế hơn hẳn những ứng viên khác.

Ca sĩ, nhạc sĩ ANH TUẤN (thành viên nhóm MTV): DaLaB với âm nhạc lan tỏa diện rộng

Phần dự đoán của tôi dành cho ban nhạc DaLaB. Cả 3 ban nhạc ứng viên của Giải Mai Vàng năm nay đều có thế mạnh và nét nhạc riêng nhưng DaLaB dễ chạm đến người nghe hơn bởi âm nhạc dung hòa giữa cá tính riêng của nhóm cùng dòng chảy của âm nhạc hiện tại. Không quá thiên về cái tôi, điểm cộng thêm cho DaLaB là trong giai đoạn nhà nhà nghe rap, người người nghe rap như hiện nay thì những ca khúc kết hợp rap của DaLaB lại dễ đến gần hơn với mọi tầng lớp khán giả. Với việc "quyền quyết định người chiến thắng đặt trong tay khán giả, bạn đọc của Báo Người Lao Động", tôi tin rằng DaLaB có nhiều cơ hội chiến thắng khi âm nhạc của họ chạm vào trái tim người yêu nhạc.

Ca sĩ MỸ LỆ: Hoàng Thùy Linh sáng tạo và dấn thân

Với tôi, Hoàng Thùy Linh và Vũ Cát Tường đều có cơ hội chiến thắng Giải Mai Vàng năm nay khi họ có đủ cả 2 yếu tố: tài năng và lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, để chọn một, tôi nghĩ Hoàng Thùy Linh có nhiều ưu thế hơn bởi cô chinh phục được giới chuyên môn, được khán giả yêu thích bởi lối đi riêng, sáng tạo và tâm huyết trong việc kết hợp sắc màu âm nhạc dân gian vào âm nhạc đương đại. Đó thực sự là con đường "khó đi" và đáng tự hào. Trong khi đó, với sự lan tỏa rộng khắp của ca khúc "Hoa nở không màu", tôi tin chắc Hoài Lâm xứng đáng với mọi sự tôn vinh trong mùa giải thưởng năm nay, cụ thể là Giải Mai Vàng.

Ca sĩ THIÊN VƯƠNG (thành viên nhóm nhạc MTV): Âm nhạc của Vũ Cát Tường sẽ chiến thắng

Chắc sẽ khó có ứng viên nào qua được Jack trong cuộc đua tại Giải Mai Vàng năm nay khi mà cậu ấy có một đội ngũ quảng bá, truyền thông chuyên nghiệp. Chưa kể, cứ xem những sản phẩm âm nhạc mà Jack ra mắt, một cuộc chiến "cày view" diện rộng với mục đích duy nhất là đưa sản phẩm này khuấy đảo mọi bảng xếp hạng âm nhạc, tôi chắc chắn rằng người hâm mộ của Jack sẽ không quản khó và "tốn kém" để giúp thần tượng chiến thắng trong mọi cuộc đua.

Còn riêng tôi, âm nhạc mang ý nghĩa lan tỏa yêu thương và chữa lành nên tôi nghĩ Vũ Cát Tường có nhiều lợi thế trong cuộc đua này. Nói điều đó không có nghĩa những ứng viên khác không xứng đáng mà đơn giản, cuộc đua này đang mong chờ vào yếu tố may mắn của mỗi ứng viên mà thôi. Đó là lý do tôi đặc biệt thích cả 3 ứng viên ở hạng mục Ban/nhóm nhạc nhưng giữa DaLab, Chillies hay Ngọt band, thật khó để đoán ai sẽ chiến thắng. Chúng ta chỉ có thể mong chờ vào vận may của mỗi ban nhạc. Tức người hâm mộ của ban nào chịu bình chọn nhiều hơn, ứng viên đó sẽ chiến thắng.

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 14-1 tại Nhà hát TP HCM với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN