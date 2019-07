Hình ảnh giới thiệu cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Hàn trên trang web Hoahauviethan.com

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều nay 26-7, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) Hà Nội, cho biết vừa ký công văn hoả tốc dừng tổ chức sự kiện "Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt - Hàn 2019" (tên gọi trước đó là Hoa hậu doanh nhân Việt Hàn) vào tối 26-7 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Galaxy, Hà Nội.



Trước đó, chiều 25-7, Hội đồng tổng duyệt gồm đại diện các cơ quan như Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội, lãnh đạo Phòng Quản lý nghệ thuật (Sở VH-TT Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã kiến nghị xem xét không cho tổ chức chương trình vì nội dung tổng duyệt chương trình đã diễn ra không đúng nội dung cấp phép.

Theo sở VH-TT Hà Nội, trong buổi tổng duyệt ngày 25-7, nhiều ca sĩ, diễn viên tham gia chương trình đã không có mặt. Thêm vào đó chương trình lại có thêm bài hát như "Huyền thoại hoa mẫu đơn" và "Cánh chim ngày mới" do Vũ đoàn Bonita biểu diễn, "Em trong mắt tôi" do Nguyễn Đức Cường biểu diễn, "Tình bạn" do ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn.

Công văn hoả tốc dừng Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt- Hàn 2019 chiều 26-7

Cũng trong buổi làm việc này, đại diện đơn vị tổ chức cho biết một số bài hát trong chương trình sẽ sử dụng bản thu sẵn.

Ngày 26-7, đơn vị tổ chức chương trình cũng đã có văn bản gửi Sở VH-TT đề nghị hoãn tổ chức "Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt - Hàn 2019"

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, "Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt - Hàn 2019" dự kiến diễn ra tối 26-7 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Galaxy, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, do Công ty TNHH Đẹp+ Media tổ chức.

Khách mời danh dự trong đêm gala là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nam ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ - "nữ hoàng kim cương Đinh Hiền Anh" - vợ Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường...

Tại cuộc họp báo ngày 30-5, BTC chương trình cho biết đây là cuộc thi Hoa hậu. Tuy nhiên cơ quan quản lý đã khẳng định không hề cấp phép cho cuộc thi này

Tại cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt - Hàn 2019 ngày 30-5 tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi cho biết đây là cuộc thi dành cho nữ doanh nhân là người Việt Nam và Hàn Quốc với mục đích gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Hàn đồng thời có cái nhìn mới về những người phụ nữ hiện đại đầy "bản lĩnh - tài năng - trí tuệ". Dự kiến sẽ có khoảng gần 50 thí sinh là các cô gái, nữ doanh nhân thành đạt tranh tài, đây sẽ là một trong những sự kiện văn hóa được chờ đợi nhất, bởi nhiều thông điệp cuộc sống, thông điệp nữ quyền sẽ được trình bày và kêu gọi tại cuộc thi này.

BTC cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt - Hàn 2019 sẽ tổ chức một chương trình Gala, bán kết sôi động hoành tráng tìm kiếm những ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu tại cả 2 quốc gia, dự kiến vào ngày 26-7-2019 sẽ tổ chức đêm Gala và chung kết ngày 11-8-2019 tại Hàn Quốc. Cuộc thi sẽ được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sáng tác riêng một ca khúc làm chủ đề cũng như âm nhạc trong suốt quá trình cuộc thi khởi động đến khi kết thúc.

Theo quy định hiện hành, "Cuộc thi hoa hậu doanh nhân Việt - Hàn" diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam phải được Bộ VH-TT-DL cấp phép. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc thi "Hoa hậu doanh nhân Việt - Hàn 2019" chưa được cơ quan chức năng là Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH-TT-DL cấp phép.

Theo giấy cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tối 26-7 do Sở VH-TT Hà Nội cấp, Công ty TNHH Đẹp+ Media được tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Hàn 2019" gồm 6 bài hát: "Hoa mẫu đơn" (do tác giả Nguyễn Đức Cường và người mẫu Vũ Nguyên Hạnh biểu diễn), "Nếu như anh đến" (Nguyễn Đức Cường sáng tác và biểu diễn), "E ấp" và "Phút yêu xưa" (Đinh Hiền Anh biểu diễn), "Nắm lấy tay anh" và "Độc thoại" (Tuấn Hưng biểu diễn).

Như vậy, chương trình cấp phép tối 26-7 chỉ có biểu diễn nghệ thuật 6 bài hát, không có các nội dung tương tự như thi người đẹp, vinh danh người đẹp trong chương trình.