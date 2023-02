Ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP HCM, công bố thông tin trên trong buổi họp tổng kết về hoạt động của Đường sách TP HCM năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023, vào sáng 23-2.

Theo ông Lê Hoàng, các đơn vị tại Đường sách TP HCM có doanh thu tăng mạnh (11 đơn vị có doanh thu hơn gấp đôi năm 2021), không có đơn vị nào giảm doanh thu. Có 2 đơn vị mới tại đường sách là NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và Phanbooks cũng góp phần tăng doanh thu và đa dạng độc giả.

Năm 2022 cũng đánh dấu doanh thu sách thiếu nhi đạt hơn 10 tỉ đồng, tăng 236% so với năm 2021. Số bản sách bán ra đạt gần 660.000 cuốn, tăng 40,8%; tựa sách mới đạt 3,244 tựa và giảm 3,8% so với năm 2021.

Lượng khách đến với Đường sách TP HCM năm 2022 đạt gần 3 triệu lượt, tăng 87,5% so với năm 2021 (lượng khách này tương ứng với năm 2019 trước khi có dịch), trong đó, du khách quốc tế chiếm hơn 30%. Với 435 sự kiện tổ chức trong năm, tăng 190% so với 2021 và tăng 72% so với năm 2019, đã góp phần giúp đương sách thu hút đông khách đến tham quan, mua sách.

Tưng bừng Đường sách TP HCM

Lượng doanh thu tăng so với năm 2021

"Các chỉ số về số lượng bản sách bán ra cho thấy yêu cầu chọn mua sách của bạn đọc ngày càng cao, người đọc sẵn sàng đầu tư cho những cuốn sách giá trị cao về nội dung, có thẩm mỹ cao về hình thức" – ông Lê Hoàng nhận định.

Bên cạnh những mặt làm được, Đường sách TP HCM cũng có những hạn chế cần khắc phục. Điển hình như hoạt động giao lưu, giới thiệu sách của các đơn vị giảm sút, trong khi một số nhà xuất bản, công ty sách chưa có gian hàng tại đường sách.

Trong năm 2023, Công ty TNHH Đường Sách TP HCM đề nghị các đơn vị nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trước yêu cầu ngày càng cao và khó tính của bạn đọc. Lực lượng nhân sự đường sách mỏng, kiêm nhiệm, do vậy, củng cần được bổ sung.

Sách cho thiếu nhi tăng doanh thu

Nhiều hoạt động được tổ chức ở Đường sách TP HCM

Đại diện một số nhà xuất bản sách góp ý nên sớm có trang web của Đường sách TP HCM để mở rộng đường sách lên mạng, cập nhật thông tin, các hoạt động, sự kiện của Đường sách.

Ngoài ra, lượng khách du lịch đến càng nhiều, các gian hàng cần quan tâm nhiều đến các sản phẩm lưu niệm để phục vụ nhu cầu của nhóm đối tượng này.