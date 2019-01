Gala Mai Vàng chào Xuân 2019: Mang Xuân đến sớm

19/01/2019 00:03

Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ sau lễ trao Giải Mai Vàng là đêm Gala Mai Vàng chào Xuân. Đây một buổi tiệc âm nhạc với các tiết mục trình diễn của chính những chủ nhân sở hữu tượng Mai Vàng của năm đó cùng các nghệ sĩ khách mời, nhằm mang đến cho khán giả không khí ấm áp, vui tươi nhân dịp Tết sắp đến, Xuân đang về. Gala Mai Vàng chào Xuân 2019 do Báo Người Lao Động và Công ty Sen Vàng cùng phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-1 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM). Chương trình sẽ mang đến cho khán giả, đặc biệt là công nhân ăn Tết xa nhà, không khí Xuân đầy ý nghĩa và ấm áp nghĩa tình bằng các tiết mục trình diễn đậm chất nghệ thuật và giải trí.



Tươi trẻ, đầy lạc quan

Đây là năm đầu tiên, Gala Mai Vàng chào Xuân không diễn ra ở các khu công nghiệp, công ty có đông công nhân như mọi năm. Thay vào đó, địa điểm biểu diễn là Nhà Văn hóa Thanh Niên - nơi thu hút nhiều đối tượng khán giả đến để thưởng thức các chương trình văn hóa, giải trí.

Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình: MC - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Phương Anh, ca sĩ Han Sara, nhóm Monstar, nhóm Uni5, ca sĩ Như Huỳnh, ca sĩ Tronie, nhóm LipB và 2 bé Đức Vĩnh - Quỳnh Anh. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Những năm trước, tất cả nghệ sĩ đoạt giải đều có tiết mục biểu diễn đặc biệt dành tặng khán giả, như một món quà tinh thần. Năm nay, do lịch biểu diễn ở tỉnh xa của nhiều nghệ sĩ đã được ký kết trước với nhà tổ chức nên đa phần những gương mặt vừa được tôn vinh tại Giải Mai Vàng lần thứ 24-2018 phải lỗi hẹn với khán giả của Gala Mai Vàng chào Xuân 2019, đặc biệt là một số gương mặt ăn khách ở lĩnh vực ca nhạc. Thế nhưng, điều đó không làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình vốn được cả ê-kíp chăm chút.

Thiếu nhiều nghệ sĩ được tôn vinh tại Giải Mai Vàng 2018 nhưng bù lại, Gala Mai Vàng chào Xuân 2019 có sự góp mặt của nhiều nhóm hát: Monstar, Uni5, LipB; nhiều ca sĩ trẻ đang rất ăn khách của showbiz Việt hiện nay: Phương Anh, Han Sara, Như Huỳnh, 2 bé Đức Vĩnh - Quỳnh Anh, Will, Tronie… Với những gương mặt mới này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức âm nhạc trẻ trung, đầy sức sống, mang tinh thần lạc quan, yêu đời của tuổi trẻ.

Là buổi tiệc Xuân nên đêm nhạc không thể thiếu hương sắc Xuân qua những tiết mục biểu diễn của nhiều ca sĩ. "Tết đến thật rồi" của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do nhóm Uni5 thể hiện, "Cánh thiệp đầu Xuân" của tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ do ca sĩ Như Huỳnh trình diễn, "Như hoa mùa Xuân" của Châu Đăng Khoa do nhóm LipB trình bày, "Tôi mơ"của Minh Vy do bé Đức Vĩnh - Quỳnh Anh (quán quân "Tuyệt đỉnh song ca nhí") thể hiện hay "Mưa chiều miền Trung" của Hồng Xương Long với phần trình diễn của Phương Anh... đều là lời tâm sự, niềm an ủi lấp đầy tình cảm cho những người con xa xứ không có điều kiện đoàn tụ với gia đình trong dịp đón năm mới.

Ngoài chương trình mang giá trị tinh thần, ban tổ chức còn trao 100 phần quà cho 100 công nhân có hoàn cảnh khó khăn để Tết này bớt đi phần lo toan và không khí đón Xuân của mỗi gia đình thêm ấm áp.

Ý nghĩa nhân văn

Ca sĩ Han Sara cho biết đây là lần đầu tiên đến với khán giả công nhân vì cô là người Hàn Quốc mới đến Việt Nam phát triển sự nghiệp ca hát. "Tôi chưa từng được đề cử Giải Mai Vàng nhưng việc được tham gia biểu diễn cho lượng khán giả lớn của Gala Mai Vàng chào Xuân đối với tôi là bước đệm để chinh phục khán giả. Tôi mong được họ yêu mến và bình chọn ở mùa giải tới" - Han Sara tâm sự.

Cũng có tâm trạng hồi hộp vì rất mới mẻ như Han Sara là ca sĩ Phương Anh - người vừa được tôn vinh tại Giải Mai Vàng lần thứ 24 ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất. Lần đầu tiên đến với khán giả công nhân trong dịp đón Xuân mới, trình diễn phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn, phải đón Tết xa nhà nên với Phương Anh, hoạt động này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Phương Anh tâm sự: "Tham gia chương trình là cách tôi tri ân khán giả, những người đã dành tình cảm vô tư cho mình, giúp tôi chiến thắng Giải Mai Vàng lần này".

Là một trong những nghệ sĩ khách mời của Gala Mai Vàng chào Xuân nhiều năm, Ngô Kiến Huy hiểu rất rõ sự háo hức của khán giả đối với chương trình này. Với Ngô Kiến Huy, không chỉ khán giả mà bản thân anh cũng cực kỳ háo hức và mong đợi bởi ý nghĩa nhân văn của chương trình. Đó là lý do dù kẹt lịch diễn, anh vẫn cố sắp xếp để được góp mặt trong chương trình mang đầy ý nghĩa này.

Hai MC của chương trình là Lâm Trí Thuận và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ kết nối nghệ sĩ với khán giả, làm nên không khí vui tươi và nhiều ý nghĩa cho đêm diễn.

CẢM XÚC CỦA NGHỆ SĨ TRƯỚC GIỜ DIỄN Nhóm nhạc MONSTAR: Niềm vui gấp bội Hành trình nghệ thuật của nhóm không dễ dàng nên có những ngày, các thành viên chỉ muốn tìm về nơi bình yên nhất chính là gia đình. Những ngày Tết, do bận rộn với lịch diễn xa phục vụ khán giả, khát khao được ăn cơm gia đình bỗng dưng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đó là lý do nhóm thấu hiểu một cách sâu sắc cảm giác thế nào là được đoàn tụ gia đình. Vậy nên, với những chương trình như Mai Vàng chào Xuân do Báo Người Lao Động tổ chức, Monstar luôn tiên phong tham gia biểu diễn. Đây thường là buổi diễn của những nghệ sĩ đoạt giải nhưng ngay cả khi chưa may mắn, Monstar cũng luôn ngỏ ý được biểu diễn. Monstar đến với chương trình bằng chính sự đồng cảm của mình với khán giả. May mắn năm nay, Monstar giành được chiến thắng Giải Mai Vàng 2018 nên niềm vui càng nhân lên bội phần. Niềm vui đó chắc chắn được chia sẻ bằng những khoảnh khắc biểu diễn nhiệt tâm nhất của Monstar dành cho khán giả trong đêm diễn này. Ca sĩ Will: Tết thêm trọn vẹn, ý nghĩa Nỗi buồn chia đôi, niềm vui nhân 100 để mọi người đều tìm thấy được tình yêu thương, sự lạc quan trong cuộc sống. Đó là thông điệp mà Will muốn gửi đến khán giả qua chương trình này. Một buổi tiệc âm nhạc Xuân, không chỉ là không khí rộn ràng đón Xuân mà còn là lời động viên, sự sẻ chia để mọi người cũng có một cái Tết thêm trọn vẹn, ý nghĩa dù đó chỉ là một món quà tinh thần. Ca sĩ Tronie: Phấn khích, tự hào Âm nhạc gắn kết những người lạ với nhau. Mai Vàng chào Xuân được thực hiện với tinh thần đó và khi được là một thành viên trong chương trình, cảm xúc của Tronie không chỉ là sự phấn khích mà còn là niềm tự hào. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh: Tri ân khán giả Linh đang bắt đầu sự nghiệp MC (người dẫn chương trình) chuyên nghiệp với việc cộng tác cùng Đài Truyền hình Việt Nam. Đây chính là con đường phát triển sự nghiệp mang tính bền vững mà Linh chọn. Vậy nên, khi nhận được lời mời từ Ban Tổ chức chương trình Mai Vàng chào Xuân, do Báo Người Lao Động cùng Công ty Sen Vàng tổ chức, Linh bất ngờ cùng với niềm hạnh phúc khó tả. Bởi với một người mới như Linh, cơ hội chính là niềm khát khao mà bất kỳ ai cũng phải tìm kiếm mỗi ngày. Khi cơ hội đến, không có lý do gì để Linh từ chối cả dù phải sắp xếp khá nhiều việc còn tồn đọng ngoài Hà Nội để vào gặp khán giả Mai Vàng chào Xuân ở Nhà văn hóa Thanh Niên. Với Linh, đây không chỉ là cơ hội để trau dồi nghề nghiệp mà còn là cách để mình đến gần với khán giả, để chứng minh cho khán giả thấy niềm tin mà ban tổ chức chương trình trao cho Linh là không uổng phí. Hơn hết, đây là dịp để Linh nói lời tri ân với khán giả yêu mến mình.

Thùy Trang