Khái niệm người dẫn chương trình (MC) bắt đầu có từ những năm đầu thập niên 1990 nhưng đến khi một số chương trình giải trí xuất hiện trên sóng truyền hình, ở đó vai trò người dẫn trở thành linh hồn, thậm chí có tính quyết định thành bại của chương trình, công việc này trở nên hấp dẫn công chúng. Và Giải Mai Vàng cũng đã kịp thời đưa vào hạng mục bầu chọn để tôn vinh những người đang làm công việc mới mẻ này.



Duyên trời cho

Năm 2004, hạng mục Người dẫn chương trình được đưa vào đề cử ở Giải Mai Vàng và người được tôn vinh đầu tiên là nghệ sĩ Thanh Bạch với chương trình "Nốt nhạc vui" của Đài Truyền hình TP HCM (HTV). Trong khi công việc giới thiệu chương trình đang thiên về tính chính thống thì sự xuất hiện của MC Thanh Bạch chính là phát pháo sáng nhiều màu sắc mà công chúng thời điểm đó đang cần. Kiến thức sâu rộng, kỹ năng ứng biến sân khấu nhanh nhẹn cùng với tư duy tạo yếu tố giải trí có chừng mực, MC Thanh Bạch gây nghiện cho khán giả mỗi khi ông xuất hiện trên sân khấu. Cả người trong giới lẫn công chúng gọi những năm ấy là "thời của Thanh Bạch". Không ngoa khi gọi Thanh Bạch là một "biểu tượng MC chuẩn mực nhất" của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Đó là lý do nghệ sĩ Thanh Bạch liên tục được tôn vinh Người dẫn chương trình được yêu thích nhất ở Giải Mai Vàng các năm 2004 và 2005, với chương trình "Nốt nhạc vui", "Chuyện nhỏ". Nếu không tự xin khán giả ngưng bầu chọn cho mình trong lễ trao giải năm 2005 để nhường cơ hội cho thế hệ đàn em, có thể nghệ sĩ Thanh Bạch còn giành thêm nhiều tượng Mai Vàng trong những năm kế tiếp.

MC Thanh Bạch nhận Giải Mai Vàng 2005

Sau nghệ sĩ Thanh Bạch, Quyền Linh được tôn vinh ở hạng mục MC dù anh xuất thân là một diễn viên tài năng (từng đoạt Giải Mai Vàng Nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất vào năm 1999). MC Quyền Linh trong chương trình "Vượt lên chính mình" mang đến cho khán giả một cảm giác hoàn toàn khác so với những gì họ từng xem trước đây. Một Quyền Linh đáng mến đến mức những hình thức bên ngoài, lời nói hoa mỹ đều trở nên thừa thãi. Hình ảnh Quyền Linh chân trần, da đen nhẻm, đội nắng đội mưa cùng vượt lên chính mình với những người nghèo đã lấy không ít nước mắt của khán giả. Anh trở thành nghệ sĩ thân quen với mọi người, thần tượng của giới trẻ. Đó là lý do dù anh liên tiếp 3 năm giành chiến thắng Giải Mai Vàng hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất lần lượt các năm 2006, 2007, 2008 với chỉ chương trình "Vượt lên chính mình", công chúng vẫn thấy chưa dành "đủ" tình cảm cho anh.

MC Quyền Linh nhận Giải Mai Vàng 2006

Quỳnh Hương là một trong những MC thâm niên nhất cũng từng là ngôi sao nữ MC của làng giải trí nên được tôn vinh ở Giải Mai Vàng cũng là điều hiển nhiên. Chỉ có điều khi chương trình "Thay lời muốn nói" do chị biên tập và dẫn chương trình được trao Giải Mai Vàng năm 2003, lúc ấy hạng mục MC chưa đưa vào hệ thống hạng mục bình chọn nên phải đến Giải Mai Vàng 2009, MC Quỳnh Hương mới chính thức được tôn vinh hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất với "Thay lời muốn nói". Giỏi ngoại ngữ, đằm thắm từ tốn trong dẫn chuyện, Quỳnh Hương là một trong ít MC nữ đắt sô diễn nhất những năm 2000, cả chương trình chính luận và giải trí.

MC Quỳnh Hương nhận Giải Mai Vàng 2009

Người trẻ năng động

Ở Việt Nam, không nơi nào đào tạo chính quy nghề dẫn chương trình, chủ yếu là người làm nghề tự học. Dù vậy, vẫn không ít những người trẻ tiệm cận với chuẩn mực nghề MC, trở thành gương mặt sáng giá. Người đầu tiên kể đến là Phan Anh. Ưu thế nổi bật về ngoại hình, khả năng diễn đạt chuẩn mực cùng với kiến thức rộng, Phan Anh dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Có lúc, Phan Anh gần như "chiếm sóng truyền hình" và chiếm vị trí dẫn chương trình trên các sân khấu biểu diễn nghệ thuật cùng những sự kiện lớn khác bởi sức hút của mình. Phan Anh được giới chuyên môn đánh giá cao về chất sang trọng và độ an toàn trong dẫn dắt chương trình, còn với khán giả, Phan Anh là cái tên bảo chứng cho một chương trình đầy sức hấp dẫn. Giải Mai Vàng 2010 tôn vinh Phan Anh với vai trò Người dẫn chương trình "Vietnam Idol: Thần tượng âm nhạc" mùa đầu tiên cũng là xứng đáng.

MC Phan Anh nhận Giải Mai Vàng 2010

Một tên tuổi gây bất ngờ khác tại Giải Mai Vàng với hạng mục Người dẫn chương trình là nghệ sĩ Bình Minh, anh chiến thắng hạng mục này trong 3 năm liền, lần lượt với các chương trình "Vua đầu bếp: MasterChef Vietnam" (năm 2011 và 2012) và "The Winner Is... - Tôi là... người chiến thắng" (năm 2013). Việc Bình Minh giành được tượng Mai Vàng trong 3 năm liên tiếp cũng có ý kiến tranh cãi. Có thể khả năng dẫn dắt của Bình Minh chưa thật xuất sắc hay nổi bật so với nhiều MC khác nhưng anh có đủ sức hấp dẫn về ngoại hình và sự yêu mến của khán giả dành cho anh đủ lớn để bỏ qua những khiếm khuyết trong cách dẫn của anh, ghi tên anh vào đội ngũ MC được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng trong thời điểm nhất định.

MC Trấn Thành nhận Giải Mai Vàng 2015. Ảnh tư liệu Báo Người Lao Động

Ba gương mặt trẻ từng giành được Giải Mai Vàng hạng mục Người dẫn chương trình là Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy. Cả 3 MC này có chung điểm nổi bật là tạo sự hài hước trong cách dẫn. Đặc điểm đó gần với phong cách của nghệ sĩ Thanh Bạch từng được khán giả yêu thích nên cả 3 dễ chiếm cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, Trấn Thành được tôn vinh 2 năm liền Giải Mai Vàng (2014 và 2015) còn ở lối dẫn tràn đầy xúc cảm trong chương trình "So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy".

Cát Tường là một trường hợp chiến thắng Giải Mai Vàng 2017 khá bất ngờ ở hạng mục MC bởi chị không mạnh ở lãnh địa này. Sự cộng hưởng yêu thích của khán giả về chương trình "Bạn muốn hẹn hò" (HTV), ở đó Cát Tường dường như phát huy được lợi thế chân thành trong mọi chia sẻ nên khán giả dành cảm tình đặc biệt này cho chị.

Dù trở thành MC theo nhiều cách khác nhau nhưng với giới chuyên môn, những MC được Giải Mai Vàng tôn vinh đều rất xứng đáng bởi tài năng và sự đóng góp tận tụy của họ với nghề.