Giao lưu cùng tác giả "Competing With Giants"

Trần Uyên Phương là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên chuyển tải những triết lý kinh doanh phương Đông tới cộng đồng doanh nhân thế giới thông qua cuốn sách do ForbesBooks xuất bản. Cùng tham gia buổi giao lưu là các chuyên gia kinh tế tên tuổi như TS Trương Gia Bình, TS Võ Trí Thành, PGS Tô Trung Thành, TS Nguyễn Anh Tuấn, bà Thi Anh Đào - Giám đốc điều hành Isobar Vietnam…



Có mặt tại buổi giao lưu, ông Justin Batt, Giám đốc đại diện nhà xuất bản Forbes, chia sẻ ForbesBooks thực sự hứng thú với những câu chuyện trong quyển sách của tác giả - doanh nhân Trần Uyên Phương, "thế hệ doanh nhân thứ hai" kế thừa những nỗ lực tự thân từ thế hệ doanh nhân thứ nhất vượt qua những khó khăn, thách thức để kinh doanh thành công trước những tập đoàn đa quốc gia tại thị trường nội địa.

Tác giả Trần Uyên Phương trò chuyện cùng ông Justin Batt, Giám đốc đại diện nhà xuất bản Forbes, sáng 13-10

Forbes cũng rất hào hứng với việc thông qua cuốn sách giới thiệu với thế giới bức tranh hấp dẫn về kinh tế Việt Nam với cái nhìn từ bên trong, thông qua một doanh nghiệp rất thành công của Việt Nam.

"Competing With Giants" (tạm dịch: Vượt lên Người khổng lồ), được viết bằng tiếng Anh do Trần Uyên Phương thực hiện cùng hai đồng tác giả là nhà báo Anh Jackie Horne và chuyên gia kinh tế người Mỹ John Kador. Với cuốn sách này (ra mắt đầu tháng 9-2018 tại trụ sở Forbes, New York - Mỹ), Trần Uyên Phương là tác giả Việt Nam đầu tiên được ForbesBooks lựa chọn xuất bản và ra mắt sách tại trụ sở Forbes.

Qua cuốn sách, độc giả thấy được bức tranh kinh tế Việt Nam hơn 30 năm qua, giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, với vai trò ngày càng lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân và sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thông qua các câu chuyện thực tế thành công và có lúc thất bại của chính Công ty Tân Hiệp Phát.

TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, đánh giá về cuốn sách: "Một điển hình nổi bật về cách vận hành doanh nghiệp tại châu Á. Một cuốn sách đáng để đọc". Brian Tracy, tác giả của hàng loạt cuốn sách kinh doanh kinh điển trên thế giới, người đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách của Trần Uyên Phương, tâm sự: "Tôi ước gì mình biết Dr Thanh và gia đình đặc biệt này khi viết quyển "21 bí quyết thành công của các triệu phú tự thân" (The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires). Tôi chắc chắn rằng câu chuyện của họ sẽ khai mở những nguyên lý hoặc "quy luật phổ quát" nền tảng cho thành công của giới kinh doanh ở mọi nơi".

Phiên bản tiếng Việt của "Competing With Giants" đang hoàn tất các thủ tục để NXB ĐHQG Hà Nội phát hành tới độc giả Việt Nam vào tháng 11-2018.

