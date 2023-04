Triển lãm "Glory to GLORY" có sự góp mặt của các họa sĩ trẻ từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật trong và ngoài nước như: Trương Thế Linh, Vàng Hải Hưng, An Nguyễn, Le Anh (Lê Thị Anh), Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Trinh, Phạm Đức Tùng, Cao Văn Thục, Nguyễn Thị Diệp. Các họa sĩ trẻ đã khắc họa ước mơ về một không gian sống đầy cảm hứng kết nối với thiên nhiên, nhằm tái tạo năng lượng sống cho con người.



Màn trình diễn của 3 cô gái trẻ Mai Anh Nguyen, Tram Tran và Hanh Do hứa hẹn mang lại ấn tượng đẹp tại không gian nghệ thuật “Glory to GLORY”. (Ảnh do BTC cung cấp)

Triển lãm "Glory to GLORY" còn tiết mục trình diễn violin của nữ nghệ sĩ tài năng Tumie Nguyen, từng gây tiếng vang với chuỗi thành công tại chương trình Rap Viet, The Heroes và MV "The Breath Of Plat-eau" (do cô và DJ/Producer TDOD - Trương Thành Đạt hợp tác sản xuất); màn trình diễn những giai điệu saxophone của tài năng Hoàng Thi (Thisax); màn trình diễn tam tấu semi-classical của 3 cô gái trẻ Mai Anh Nguyen, Tram Tran và Hanh Do.