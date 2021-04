Tác phẩm nổi bật về phần hình ảnh, âm thanh và một thương hiệu sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu này đã góp phần giải cơn khát "bom tấn" ngoại suốt thời gian dài do tác động của đại dịch Covid-19.



Theo thống kê từ nhà phát hành CJ CGV Việt Nam, "Godzilla Vs. Kong" đã kéo gần 136.000 khán giả đến rạp chỉ trong ngày chiếu sớm 25-3 với doanh thu khoảng 11 tỉ đồng, lập kỷ lục phim ngoại có doanh thu suất chiếu sớm cao nhất năm 2021. Trong vòng 9 ngày chính thức ra rạp, bao gồm ngày chiếu sớm, phim cán mốc 100 tỉ đồng và chính thức gia nhập CLB 100 tỉ đồng tại Việt Nam. Đây là phim Hollywood thành công nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Không chỉ có sức hút ở thị trường Việt, phim còn gặt hái doanh thu cao ở các thị trường quốc tế khác. Hiện tại, phim thu được tổng cộng 285,4 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Phim “Godzilla Vs. Kong” gặt hái doanh thu ấn tượng. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Godzilla Vs. Kong" là câu chuyện kể về cuộc chiến giữa 2 quái vật Godzilla và Kong. Cuộc chiến này diễn ra với chất xúc tác là âm mưu của các nhân vật phản diện loài người. Song song với 2 quái vật, câu chuyện về con người được điểm xuyết đan xen. Phim mang đến màn trình diễn hình ảnh, âm thanh hoành tráng, đúng chất "bom tấn" Hollywood. Các đại cảnh 2 quái vật đấu với nhau được khắc họa ấn tượng, xứng tầm với sự trông chờ một cuộc chiến bùng nổ. Tuy nhiên, về mặt kịch bản, "Godzilla Vs. Kong" lại kể một câu chuyện đơn giản, dễ đoán, nhiều lỗ hổng. Dàn nhân vật phản diện được xây dựng không đến nơi đến chốn nên đầu voi đuôi chuột, lép vế hoàn toàn so với 2 quái vật. Câu chuyện về con người được cố gắng nhào nặn, đặt để đất diễn nhưng lại không phát triển được nên tạo ra những thiếu sót không đáng có trong một "bom tấn" gần 200 triệu USD.

Dù không hoàn hảo, không phải là một tác phẩm xuất sắc mọi mặt nhưng "Godzilla Vs. Kong" vẫn đang từng bước gặt hái thành tích doanh thu ấn tượng với hiệu ứng truyền miệng tích cực nhờ yếu tố giải trí đậm đặc. "Tôi nghĩ "bom tấn" ngoại đổ bộ rạp Việt sẽ tạo được sức hút lớn, lôi kéo khán giả đến rạp không kém những gì mà phim Việt như "Bố già" làm được. Bởi khán giả Việt đã chờ đợi rất lâu để thưởng thức những tác phẩm lớn của Hollywood nhưng đa số đều bị liên tục hoãn lịch chiếu do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Một sự chờ đợi lâu như thế thì khi có phim sẽ dễ thỏa mãn nhu cầu giải trí, giải cơn khát cho khán giả" - ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc phát hành của CJ CGV Việt Nam, nhận định.