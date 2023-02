Grammy 2023 đánh dấu sự trở lại sôi động của đêm tiệc âm nhạc lớn nhất hành tinh. Ở hậu trường, các nghệ sĩ tay bắt mặt mừng khi tái hợp sau mùa giải im ắng, không khán giả do dịch COVID-19 ở Las Vegas - Mỹ năm trước.



Sẽ có tranh cãi?

Giọng ca 73 tuổi Bonnie Raitt đã chiến thắng ở hạng mục quan trọng "Bài hát của năm" dành cho "Just Like That". "Bài hát của năm" là giải thưởng dành cho các nhạc sĩ có sáng tác hay nhất trong năm. Đó là điểm để phân biệt với hạng mục "Bản thu âm của năm" - giải thưởng tôn vinh các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất nói chung. Đây là một kết quả bất ngờ với khán giả.

Bonnie Raitt cho biết câu chuyện trong bài hát kể về việc hiến nội tạng cho người thân, bà không nghĩ chủ đề này sẽ được nhiều người đón nhận. Bonnie Raitt đã không tin vào tai mình khi được xướng tên lên nhận giải và không kìm được những giọt nước mắt rơi trên sân khấu.

Bonnie Raitt nhận tượng kèn vàng từ Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ngay khi chiến thắng của Bonnie Raitt được công bố, những tranh cãi trái chiều lập tức nổ ra. Bởi lẽ, ca khúc "Just Like That" vốn không quá thành công và được nhiều người biết đến. Điều đó cũng lý giải vì sao khi danh sách đề cử được công bố, không mấy dự báo nghiêng về "Just Like That" của Bonnie Raitt.

Trong phần lớn lịch sử Giải Grammy, có 5 vị trí đề cử ở hạng mục "Bài hát của năm". Từ năm 2019 đến 2021, giải này được mở rộng thành 8 đề cử. Đến năm 2022, "Bài hát của năm" tăng lên 10 đề cử. Năm nay, 10 ca khúc được đề cử bao gồm: "ABCDEFU" của Gayle, "About Damn Time" của Lizzo, "All Too Well (10-Minute Version)" của Taylor Swift, "As It Was" của Harry Styles, "Bad Habit" của Steve Lacy, "Break My Soul" của Beyoncé, "Easy On Me" của Adele, "God Did" của DJ Khaled (kết hợp với Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, Fridayy), "The Heart Part 5" của Kendrick Lamar, "Just Like That" của Bonnie Raitt.

Trước khi kết quả được công bố, mọi dự đoán người chiến thắng đều hướng về "Easy On Me" của Adele. Tờ Pitchfork, Billboard, Time, Los Angeles Times... đều dành nhiều tình cảm cho Adele. Nữ ca sĩ này đã giành được 15 giải Grammy trong suốt sự nghiệp của mình, trong đó có 2 lần thắng "Bài hát của năm" với "Rolling in the Deep" và "Hello".

"Easy On Me" của Adele chỉ mang về giải thưởng Best pop solo performance (màn trình diễn solo pop xuất sắc nhất). "Easy On Me" nằm trong album 30, là khúc tự tình sau tổn thương của Adele. Nữ ca sĩ trải lòng về sai lầm trong mối quan hệ đã qua, khao khát kết nối, thấu hiểu giữa hai người.

Trong khi "Bài hát của năm" là một bất ngờ thì chiến thắng của ca khúc "About Damn Time" của giọng ca Lizzo ở hạng mục "Bản thu âm của năm" là sự hiển nhiên. Với Lizzo, ngôi sao có ảnh hưởng nhất là Beyoncé. Và cô đã vượt qua thần tượng của mình để giành chiến thắng. Lizzo bày tỏ: "Tôi muốn tạo ra âm nhạc tích cực. Tôi cũng muốn trung thực với con người mình. Khi nghe những ca khúc kêu gọi mọi người hãy là chính mình, tôi rất hạnh phúc. Chúng ta luôn có những khoảng tối, những điều đáng sợ. Những ai từng bị hiểu lầm, giống như tôi từng trải qua, hãy trung thực với bản thân. Cảm ơn những người đã luôn tin tưởng tôi".

Ở hạng mục này, giới chuyên môn và khán giả đều thấy tiếc cho Steve Lacy với ca khúc hit "Bad Habit". Dù vậy, hiệu ứng lan tỏa của "About Damn Time" trong thời gian qua với việc chiếm tốp đầu trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc cho thấy chiến thắng của Lizzo ở Grammy lần thứ 65 là hợp lý.

Bất ngờ đến phút cuối

Harry Styles vượt Adele, Beyoncé, ABBA và 6 ứng viên khác trong bảng đề cử để thắng hạng mục quan trọng "Album của năm" với "Harry’s House". Đứng trên sân khấu nhận giải, Harry Styles chia sẻ: "Đây là sự ưu ái rất lớn dành cho tôi. Tôi muốn tôn vinh, dành tặng giải thưởng cho những người đã kết hợp với tôi. Cảm ơn mọi người".

Nhìn lại 10 đề cử ở hạng mục quan trọng nhất giải thưởng Grammy 2023, gồm "Voyage" - ABBA, "30" - Adele, "Un Verano Sin Ti" - Bad Bunny, "Renaissance" - Beyoncé, "Good Morning Gorgeous (Deluxe)" - Mary J. Blige, "In These Silent Days" - Brandi Carlile, "Music of the Spheres" - Coldplay, "Mr. Morale & the Big Steppers" - Kendrick Lamar, "Special" - Lizzo, "Harry’s House" - Harry Styles, ngay từ đầu, giới chuyên môn đã dự đoán "Harry’s House" sẽ giành chiến thắng.

Dù phần nào đoán trước nhưng khán giả vẫn tiếc nuối cho "ong chúa" Beyoncé và "họa mi nước Anh" Adele. Cả hai từng là ứng viên sáng giá cho hạng mục "Album của năm" 2017. Vào năm 2017, Adele đã giành được giải thưởng "Album của năm" nhờ album "25". Sau 6 năm, cả hai lại một lần nữa đối đầu trong hạng mục quan trọng này.

Ở Grammy lần thứ 65-2023, Adele nhận đề cử với album "30". Trong khi đó, Beyoncé được đề cử với album mới mang tên "Renaissance". Beyoncé hiện là người được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Grammy và là nghệ sĩ sở hữu nhiều kèn vàng nhất lịch sử với 32 tượng kèn vàng nhưng đây là lần thứ 2, cô trượt giải ở 4 hạng mục quan trọng nhất.

Mùa Grammy năm nay là một năm thất bại của Beyoncé, Kendrick Lamar, Adele và cả Brandi Carlile - những người sở hữu nhiều đề cử nhất, lần lượt là 9, 8 và 7 đề cử.