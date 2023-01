Phim "Những đứa trẻ trong sương" của Hà Lệ Diễm đạo diễn từng được xướng tên trong tốp 15 hạng mục "Phim tài liệu dài xuất sắc nhất" trong danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2023. Tuy nhiên, tác phẩm không đi đến vòng đề cử chính thức.



Dẫu vậy, "Những đứa trẻ trong sương" vẫn làm nên lịch sử, trở thành bộ phim đầu tiên của Việt Nam vào tốp 15 danh sách đề cử rút gọn của Oscar.

Phim tài liệu "Những đứa trẻ trong sương"

Trong danh sách đề cử của Oscar 2023 được Ban Tổ chức công bố ngày 24-1 (giờ địa phương), phim "Everything Everywhere All At Once" dẫn đầu với 11 đề cử, tranh tài tại các hạng mục quan trọng: "Phim hay nhất", "đạo diễn xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc"…

Phim "Everything Everywhere All At Once" nhận 11 đề cử Oscar 2023

"Everything Everywhere All At Once" có nội dung kể về hành trình của Evelyn (Dương Tử Quỳnh đóng), một phụ nữ gốc Á đang làm chủ tiệm giặt ủi ở Mỹ cùng chồng là Waymond (Quan Kế Huy đóng). Cuộc sống của Evelyn bất ngờ thay đổi khi chồng cô tự nhận là người đến từ vũ trụ khác. Anh du hành khắp nơi để tìm cô vì có một thế lực hắc ám đang âm mưu phá hủy đa vũ trụ. Trong khi đó, Evelyn là người duy nhất có thể ngăn chặn mọi hiểm họa.

Dương Tử Quỳnh tỏa sáng với vai Evelyn và Quan Kế Huy cũng gặt hái được thành tích tốt với vai diễn của mình. Phim gặt hái doanh thu hơn 103 triệu USD và chiến thắng tại nhiều lễ trao giải trước đó như "Quả cầu vàng", "Critics' Choice Movie"…

Phim "Top Gun: Maverick"

"Avatar: The Way of Watar"

Phim "The Banshees of Inisherin" và "All Quiet on the Western Front" đồng được 9 hạng mục đề cử. Các phim còn lại có "Elvis" 8 đề cử, "The Fabelmans" 7 đề cử…

Phim "Top Gun: Maverick" có 6 đề cử, "Avatar: The Way of Watar" được 4 đề cử. Đây là hai phim có doanh thu cao ngất tại phòng vé 2022.

Điểm đặc biệt trong danh sách đề cử Oscar 2023 là có hai diễn viên người Mỹ gốc Việt là Quan Kế Huy phim "Everything Everywhere All At Once" ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" và Hồng Châu trong hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn phim "The Whale".

Lễ trao Giải Oscar lần thứ 95-2023 sẽ diễn ra ngày 12-3 tại Los Angeles – Mỹ.

Quan Kế Huy