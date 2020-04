Mới đây, nam diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ John Krasinski khiến những nhân viên y tế ở Boston ngỡ ngàng khi nhận vé của đội bóng chày nổi tiếng Red Sox. Vé là một chuyến tham quan riêng tư công viên bóng chày Fenway lừng danh và còn một số đãi ngộ tuyệt vời khác. Đây như quà cảm ơn tuyến đầu chống dịch mà John Krasinski dành tặng những nhân viên y tế.

John Krasinski chăm sóc những nhân viên y tế

Minh tinh Jane Fonda tung ra thị trường đồ thể thao trị giá 84,99 USD và tiết lộ 100% số tiền thu được sẽ dùng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Jane Fonda

Các ngôi sao khác: Octavia Spencer, Melissa McCarthy, Ben Falcone, Joel McHale, Aimee Carpenter, Leslee Feldman tham gia hợp tác với quỹ "Frontline Food" giúp cung cấp bữa ăn lành mạnh, bổ dưỡng cho các nhân viên bệnh viện ở Los Angeles, New York, Detroit.

Từ trái sang: Octavia Spencer, Melissa McCarthy, Joel McHale

Leonardo DiCaprio và Robert De Niro cùng tham gia trào lưu thách thức thiện nguyện. Những người nổi tiếng tham gia sẽ cung cấp cho người hâm mộ "trải nghiệm duy nhất trong đời" hoặc một vật phẩm quý giá. Tất cả được đấu giá, người trả tiền nhiều nhất sẽ sở hữu trải nghiệm hoặc vật phẩm quý do các sao quyên góp.

Leonardo DiCaprio và Robert De Niro cho người hâm mộ cơ hội một ngày tham quan trường quay phim "Killers of the flower moon" - phim cả hai tham gia và do đạo diễn lừng danh Martin Scorsese thực hiện. Ngoài ra, người đấu giá thành công còn có vé mời danh dự tham gia ngày công chiếu phim, hội ngộ cùng dàn sao khi phim ra rạp.

Leonardo DiCaprio và Robert De Niro

Ngôi sao Michael Che - có bà qua đời vì biến chứng Covid-19 - tuyên bố sẽ trả tiền thuê nhà cho một số người New York sống trong những khu nhà ở công cộng như người bà quá cố từng sống. Đây là hành động tưởng niệm đối với người bà nhưng Michael Che cũng mong muốn thành phố có chính sách tốt hơn để giúp những người trong các khu nhà ở công cộng đã khó khăn vì không được làm việc lại còn phải trả tiền nhà.

Trước đó, nhiều ngôi sao cũng tổ chức quyên góp thông qua các buổi ca nhạc trực tuyến và dùng tiền hỗ trợ các quỹ từ thiện. Rihanna cũng góp nhiều triệu USD hỗ trợ chống đại dịch Covid-19. Oprah Winfrey quyên góp 10 triệu USD giúp người nghèo vượt khó...