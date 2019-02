Hàng trăm ngàn người đã đổ về khu vui chơi, giải trí Happyland

09/02/2019 12:50

Dự kiến, số lượng du khách sẽ còn tăng cao trong ngày mùng 8 Tết Kỷ Hợi (nhằm ngày 12-2-2019), khi KDL Happyland nằm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa phận xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức đêm Hội Hoa Đăng cầu bình an cho năm mới, đồng thời chính thức nhận tác phẩm ảnh cho cuộc thi ảnh đẹp Happyland năm 2019.

Từ khi Happyland xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động khu Văn hóa Việt Nam rộng 52 ha (vào ngày 24 tháng chạp tức ngày 29-1-2019 ), nơi đây đã giới thiệu đến du khách, các đối tác và bạn bè trong nước và quốc tế về một nền văn hóa Việt Nam thu nhỏ với lối kiến trúc, văn hóa dân gian, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề truyền thống 3 miền tổ quốc, với chợ nổi đặc trưng sông nước Tây Nam bộ, điệu hò Huế hay quan họ Bắc Ninh… Ngoài lợi thế bờ sông dài 5 km, dự án Happyland còn có vị trí đắc địa bởi nằm gần trục đường cao tốc và quốc lộ 1A nối liền TP HCM và đồng bằng sông Cửu Long, trong tương lai đường cao tốc sẽ kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cách cửa khẩu Campuchia chỉ khoảng 30 km. Từ TP HCM chỉ mất 20 phút lái xe là bạn có thể đặt chân vào Happyland theo cung đường cao tốc hoặc quốc lộ 1A.

Đến với khu du lịch Happyland, du khách sẽ được đón chào bởi bạt ngàn những thảm hoa đẹp rực rỡ, bên trong không gian thấm đẫm văn hóa đặc sắc của cả ba miền Bắc – Trung – Nam của đất nước tại khu Văn hóa Việt Nam. Được thiết kế trên mảnh đất tạo dáng hình chữ S, khu Văn hóa Việt Nam là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống. Trong không gian đậm màu sắc Việt, những nét văn hóa Việt đặc sắc trong điệu lý, câu hò, chiếc áo mớ ba mớ bảy của các liền chị Bắc Ninh, chợ nổi đặc trưng vùng sông nước Nam bộ, những làng nghề được tái hiện nguyên vẹn và đầy cảm xúc.

Trong khuôn khổ Hội Xuân Happy Land 2019 du khách thỏa sức chiêm ngưỡng, tham gia chuỗi hoạt động thú vị như: Trưng bày Sa bàn Hoàng Sa – Trường Sa và các tài liệu lịch sử về tỉnh Long An; Hội thi đơn ca - song ca Bolero; Hội thi sinh vật cảnh, Hội thi kết trái cây nghệ thuật; Hội thi cắm hoa; Xiếc nghệ thuật. Những hội thi này sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ và thú vị cho du khách tham quan với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Kim Tử Long, MC Quyền Linh, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Bình Tinh, ca sĩ Trinh Trinh…

Bên cạnh đó, tại hội Xuân còn diễn ra rất nhiều cuộc thi và hoạt động hấp dẫn khác như: Hội thi sinh vật cảnh với các hạng mục: Chim cảnh, Cá cảnh, Đá cảnh, Cây cảnh; Liên hoan Khinh khí cầu, Diều nghệ thuật; Múa rối nước; Múa rối cạn; Biểu diễn show xe Ngựa đường phố; Các hạng mục biểu diễn ca nhạc tại sân khấu ngoài trời; Biểu diễn Đờn ca Tài tử; Biểu diễn Hò Huế; Biểu diễn Dân ca Quan họ; Ẩm Thực Hội Xuân; Vườn cò Happyland… đặc biệt Hội Hoa Đăng cầu bình an sẽ được diễn ra ngày mùng 8 Tết (12-2-2019);

Tại Hội Xuân du khách cũng đã được ngắm nhìn hình ảnh một Việt Nam thu nhỏ với các biểu tượng đặc trưng như chùa Một Cột, chợ Đồng Xuân ở miền Bắc, tháp Chàm, chùa Cầu, cầu Ngói Thanh Toàn, phố cổ Hội An nổi bật đậm nét văn hóa miền Trung, Nhà rường đặc trưng ở Tây Nguyên, chợ Bến Thành tại TP HCM hay chợ Nổi quen thuộc của miền Tây sông nước, và nhiều địa danh nổi tiếng khác. Hơn nữa, quý khách còn được thưởng thức ẩm thực với những gian hàng mang hương vị 3 miền trong không gian quê dân dã, bình yên. Hay những quán café ven sông gió mát là nơi dừng chân lý tưởng nghỉ ngơi khi tham quan.

Bên cạnh đó, hoạt động được nhiều bạn trẻ và du khách mong chờ chính là biểu diễn Khinh khí cầu, trải nghiệm cảm giác bay trên khinh khí cầu với độ cao khoảng 200m, tham quan dòng sông Vàm Cỏ Đông trong bán kính 5 – 7 km. Và Liên hoan Diều nghệ thuật với những cánh diều khổng lồ và độc đáo được biểu diễn bởi những nghệ nhân diều điêu luyện và tại đây du khách sẽ được hướng dẫn và tự tay làm những cánh diều của riêng mình.

Hội Xuân Văn hóa Du lịch Happyland với nhiều hoạt động đặc sắc đã đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, đây thực sự là "xứ sở hạnh phúc" cho tất cả mọi người.

*50 ngàn đèn hoa đăng sẽ được thả trong đêm "Hội hoa đăng Happy Land 2019"

Đặc biệt, trong tối mùng 8 Tết Kỷ Hợi, tại Hồ nước trung tâm của Xứ sở hạnh phúc Happy Land sẽ diễn ra lễ hội thả hoa đăng lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến có khoảng 50 ngàn đèn hoa đăng sẽ được thả xuống hồ trung tâm trong lễ hội này.

Lễ hội thả Hoa đăng là lễ hội thắp đèn, hàng ngàn chiếc đèn hoa được thắp sáng nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam vào các ngày lễ lớn, đặc biệt là vào những ngày đầu năm mới. Hoa đăng được thả với đức tin sẽ mang lại bình an, và hạnh phúc cho mọi người.

Với hy vọng cầu phúc bình an cho tỉnh Long An nói riêng và Việt Nam nói chung, Hội Xuân Văn hóa Du lịch Happyland 2019 tổ chức Hội Hoa đăng cầu bình an vào 17h30 mùng 8 Tết Kỷ Hợi tại khu vực Biển Đông trong khuôn viên hội Xuân.

Hội Hoa đăng cầu bình an Happyland 2019 sẽ được Hòa thượng Thích Minh Thiện chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, MC Quyền Linh, ca sĩ Phi Nhung, các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia hội xuân, nhân viên, đối tác và toàn thể khách du lịch tại Hội xuân. Hoa đăng sẽ được tặng miễn phí đầu năm mới cho toàn thể người tham gia, mọi người sẽ cùng nguyện ước cho một năm Kỷ Hợi nhiều bình an và hạnh phúc.

*Cùng du xuân, check in và trổ tài chụp ảnh để "rinh" quà giá trị lên đến 50 triệu đồng với Cuộc thi ảnh đẹp Happyland

Tiếp nối sau Hội Xuân Văn hóa Du lịch Happyland 2019, KDL Happyland tiếp tục mở cửa phục vụ du khách trong và ngoài nước, bên cạnh đó, còn đưa ra một chương trình vô cùng hấp dẫn, thu hút, đó là Cuộc thi ảnh đẹp Happyland với mong muốn tìm ra các tác phẩm ảnh đặc sắc nhất về Happyland theo góc nhìn của khách hàng và các tác giả dự thi.

Theo BTC, Cuộc thi ảnh đẹp Happyland năm 2019 có chủ đề "Nét đẹp ba miền Happyland", với nội dung: tìm kiếm các sản phẩm dự thi bộc lộ được vẻ đẹp phong phú, đa dạng, vẻ đẹp vừa cổ kính lại vừa thơ mộng, nét đẹp dân tộc, sự sống động và nét đẹp của ba miền đất nước được tái hiện một cách chân thật nhất và rõ ràng nhất trong khu du lịch Happyland. Đây là điểm dành cho mọi tầng lớp nhân dân trên khắp cả nước, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước và quốc tế khi đến với KDL Happyland.

Theo đó, ảnh dự thi phải được chụp trong KDL Happyland (không giới hạn về thời gian sáng tác). Các tác phẩm chất lượng sẽ được Hội đồng giám khảo, BTC chọn vào vòng trưng bày và tiến hành chấm giải.

Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp năm 2019 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Mọi tầng lớp nhân dân trên khắp cả nước, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. 2. CHỦ ĐỀ: "Nét đẹp ba miền Happyland" 3. THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRƯNG BÀY • Tác phẩm tham dự cuộc thi và trưng bày gửi file ảnh cho Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp Happyland tại khu phức hợp giải trí Happyland, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Điện thoại: 077 5801 318 Email: cuocthianh@khangthong.vn Từ ngày 11-2-2019 đến ngày 31-3-2019 • Thời gian nhận tác phẩm ảnh được chọn vào trưng bày và đoạt giải: Từ ngày 31-3-2019 đến ngày 25-4-2019 • Thời gian công bố, trao giải: Dự kiến vào ngày 30-4-2019. 4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Một giải nhất trị giá 50 triệu đồng, một giải nhì trị giá 30 triệu đồng, một giải ba trị giá 20 triệu đồng và ba giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, các tác phẩm đoạt giải sẽ được chọn trưng bày kèm theo Giấy chứng nhận của BTC. 5. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 1. Ông Hoàng Thạch Vân – Phó Chủ tịch Hội Nhiếp Ảnh TPHCM 2. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: Nguyễn Vinh Hiển, Tước hiệu: E. VAPA/G (nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặc Biệt Xuất Sắc – Hội nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam) 3. Nghệ sĩ Kim Tử Long 4. Nghệ sĩ Quyền Linh 5. Nghệ sĩ Phi Nhung Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Khu du lịch Happyland, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Hotline: 0904 66 55 88 Website: www.happylandvietnam.vn Fanpage: https://www.facebook.com/happylandvietnam.vn/





Lê Tú – Quỳnh Anh