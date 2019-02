Hàng trăm thanh niên bao vây BCT lễ hội, đòi "cướp" phết lấy may

17/02/2019 18:48

Hàng trăm thanh niên đã vây kín đền thờ Thiều Hoa công chúa, nơi diễn ra lễ tế trước khi rước quả phết ra cánh đồng - Ảnh: CAND

Sau khi UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) ra quyết định yêu cầu UBND xã Hiền Quan, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội Phết xã Hiền Quan dừng hoạt động đánh phết vào chiều ngày 17-2 (13 tháng Giêng) do tình trạng hỗn loạn, mất an ninh trật tự chiều 16-2, buổi chiều ngày 17-2, rất nhiều thanh niên đã vây kín đền thờ Thiều Hoa công chúa, nơi diễn ra lễ tế trước khi rước quả phết ra cánh đồng. Họ vây chặt phía ngoài đền thờ Thiều Hoa công chúa không cho BTC đưa trống ra ngoài làm lễ và lớn tiếng đòi được lấy quả phết ra cánh đồng để "cướp" lấy may.

Để ngăn cản những đối tượng quá khích tràn vào bên trong đền thờ, lực lượng công an đã phải hoạt động rất vất vả.



Lễ hội Phết xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra vào ngày 12-13 tháng 1 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa (nữ tướng thời Hai Bà Trưng có công đánh giặc) và Mộc Trang (đại vương thời vua Đinh) có công tham gia dẹp loạn 12 sứ quân.

Điểm nhấn của lễ hội là phần cướp phết. 6 quả phết và 3 quả chúi làm từ tre sơn đỏ sau khi tế lễ lần lượt tung ra bãi đất trống để những người tham gia tranh cướp. Theo quan niệm người dân địa phương, ai giành được quả phết hoặc chúi sẽ gặp may mắn.

Lực lượng công an đã phải hoạt động rất vất vả để ngăn cản những người quá khích - Ảnh: CAND

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Lễ hội Phết xã Hiền Quan 2019 đã bị tạm dừng ngay trong ngày tổ chức đầu tiên 16-2 do cảnh tượng hỗn loạn khi phương án chia đội tham gia đánh phết của BTC đã bị phá vỡ, nhiều người từ bên ngoài tràn vào bãi đánh phết mặc cho lực lượng an ninh được bố trí dày đặc.



Phương án chia đội tham gia đánh phết trong đề án "Đổi mới công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông" do UBND xã Hiền Quan xây dựng từ trước mùa lễ hội. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết đã yêu cầu BTC lễ hội, UBND xã Hiền Quan không tiếp tục tổ chức đánh phết vào chiều 13 tháng Giêng. "Yêu cầu huyện Tam Nông, xã Hiền Quan và BTC lễ hội nghiêm túc thực hiện. Nếu không sẽ vĩnh viễn dừng việc tổ chức đánh phết trong những năm sau" - ông Nguyễn Đắc Thủy khẳng định.

Được biết, Hội Phết Hiền Quan được xếp đầu danh sách lễ hội... bạo lực cần chấn chỉnh. BTC lễ hội cũng đã cam kết tăng cường lực lượng an ninh, giới hạn số người tham gia đánh phết và buộc tạm dừng nếu xảy ra tình hình mất an ninh trật tự.

Theo đề án đổi mới được UBND xã Hiền Quan xây dựng, để hạn chế tình trạng người dân ùa vào sân tham gia tranh phết gây mất an ninh trật tự, ngoài biện pháp tuyên truyền như hàng năm, trong thời gian diễn ra lễ hội, BTC lắp đặt thêm các hàng rào, căng thêm dây và bố trí lực lượng công an đứng xen kẽ để nhắc nhở, xử lý người cố tình vi phạm.

Yến Anh