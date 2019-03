"Hạnh phúc của mẹ": Tôn vinh tình mẫu tử

03/03/2019 08:24

Nội dung phim kể về Tuệ - người phụ nữ đơn thân nuôi con trai bị bệnh tự kỷ tên Tim. Dù đơn thân nuôi con mà cậu bé lại mắc phải bệnh khó chữa nên càng khó khăn gấp bội nhưng Tuệ vẫn nỗ lực làm việc trên đồng muối, tích cực đi giao hàng thuê để có đủ chi phí lo cho con trai.



Cảnh trong phim “Hạnh phúc của mẹ” (Ảnh do phát hành cung cấp)

Tim vì bệnh nên không thể đến trường bình thường. May thay, Tim được một bà giáo về hưu trong làng nhận dạy bằng tất cả sự kiên trì, tình yêu thương dành cho đứa trẻ tội nghiệp. Trong lúc hạnh phúc dần dần nở trên môi Tuệ vì con trai có những thay đổi tích cực thì bất hạnh lại ập đến. Nhưng dù bất kỳ điều gì, Tuệ vẫn dành cho con tất cả tình yêu thương, sự quan tâm lớn nhất.

"Hạnh phúc của mẹ" có tên gốc là "Mẹ Tuệ" do Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đóng chính. Phim dự định ra rạp vào dịp cuối năm 2018 nhưng do ồn ào trong dư luận về chuyện không hay của cặp diễn viên chính nên nhà sản xuất phải lùi lịch lại. Cát Phượng có vai diễn tốt nhất so với các vai do cô thể hiện từ trước đến nay trên màn ảnh rộng. Câu chuyện nhân văn, chạm được trái tim khán giả nhưng tình tiết không mới. Phim quy tụ các diễn viên: Thành Lộc, Lâm Vinh Hải, bé Huy Khang...; ra rạp từ ngày 8-3.

M.Khuê