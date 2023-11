H'Hen Niê

"Asian Kids Fashion Week" mùa 6 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc với mong muốn mang thời trang Việt Nam đến thị trường quốc tế, cũng như giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý.

Ngoài 15 mẫu nhí và teen, chương trình còn có các gương mặt tên tuổi như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, á hậu Siêu quốc gia Kim Duyên, á hậu Hoàn vũ Việt Nam Lệ Hằng, quán quân Siêu mẫu châu Á Quỳnh Anh, á hậu các dân tộc Việt Nam Thạch Thu Thảo, quán quân Next Top All Stars Kim Dung, quán quân The Face 2023 Huỳnh Tú Anh, quán quân The Next Face Y Hạ, á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang, quán quân The Face Mạc Trung Kiên, quán quân The Next Gentlemen Phạm Kiên, á quân The Face Võ Minh Toại, cùng các người mẫu Bé Quyên, Phạm Tuấn Ngọc, Lê Đức Hiếu, Kang Chul, Trần Nguyên.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Baek Ji Hyun, Nam vương quốc tế 2017 Seung Hwan Lee, Nam vương Siêu quốc gia Hàn Quốc 2023 - á vương Siêu quốc gia quốc tế 2023 Lee Yong Woo, Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon.



Dù chương trình diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ dưới 5 độ C lại có mưa và gió mạnh, nhưng "dù thời tiết có thế nào cũng không thể ngăn được niềm đam mê thời trang của cả ekip" - đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết.

Chương trình giới thiệu 4 bộ sưu tập, lần lượt của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa (Việt Nam), thương hiệu Hanboknam (Hàn Quốc), Adrian Anh Tuấn (Việt Nam) và Park Jong Chul (Hàn Quốc), diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc trong thiết kế Lê Thanh Hòa

Thiết kế của Adrian Anh Tuấn

Mẫu của nhà thiết kế Hàn Quốc

Những hình ảnh như H’Hen Niê, Hari Won cùng NTK Lê Thanh Hòa chào kết chương trình biểu diễn trong cơn mưa nặng hạt, khi trời đột ngột nổi gió và mưa, khiến toàn bộ bộ sưu tập bị ướt. Hay hình ảnh hoa hậu chuyển giới Hương Giang thu hút sự chú ý khi diễn vedette áo dài Adrian Anh Tuấn, Hari Won diễn vedette hanbok của NTK Hàn Quốc và giúp mẫu nhí Emily Nhã Uyên xử lý sự cố … đều thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



H’Hen Niê và Hari Won chào kết chương trình biểu diễn trong cơn mưa nặng hạt

Hari Won giúp mẫu nhí