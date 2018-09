Hoa hậu H’Hen Niê tổ chức chương trình mua sách gây quỹ Room To Read

29/09/2018 14:36

H'Hen Niê ra mắt chương trình về hành trình cô chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 vào cuối năm nay tại Thái Lan

Sau thời gian dài ấp ủ, hoa hậu H’Hen Niê chính thức giới thiệu chương trình về bản thân, nhằm mang đến cho khán giả những góc nhìn cận cảnh và chân thực nhất về quá trình chuẩn bị, tập luyện, trau dồi các kỹ năng của Hoa hậu H’Hen Niê.



Sáng nay, cô có mặt ở đường sách rất sớm để bán sách gây quỹ giáo dục

Nằm trong khuôn khổ "H’Hen Niê – Road To Miss Universe 2018", với vai trò Đại sứ Giáo dục toàn cầu của tổ chức Room To Read, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ tổ chức buổi quyên góp cho chiến dịch "Active for Education" (Cùng hành động vì giáo dục), tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM vào sáng 29-9. Trước đó, Hoa hậu H’Hen Niê đã cam kết gây quỹ với khoản tiền 22.000USD (tương đương 512 triệu đồng), để thiết lập một thư viện thân thiện Room To Read tại tỉnh Lâm Đồng. Trong ngày quyên góp này, Hoa hậu H’Hen Niê và tổ chức Room To Read sẽ tham gia các hoạt động giao lưu cùng khán giả, vận động người dân ủng hộ thông qua hình thức mua sách. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng cho quỹ Room To Read. Qua hoạt động này, Hoa hậu H’Hen Niê mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi người vì đây là một chương trình ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn, hướng đến cộng đồng đặc biệt là các em học sinh.

Cô hiện là đại sứ giáo dục toàn cầu của tổ chức Room To Read - Tổ chức đồng hành vì giáo dục

Trong chương trình H’Hen Niê – Hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2018, bên cạnh nhân vật chính Hoa hậu H’Hen Niê, là sự xuất hiện của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực sắc đẹp, các nhà thiết kế nổi tiếng, cố vấn chuyên môn… góp phần giúp H’Hen Niê trau dồi thêm các kỹ năng về catwalk, hình thể, giao tiếp, tiếng Anh, thời trang. Đặc biệt, các đại diện Việt Nam tại Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ 2018) sẽ lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện để chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết giúp H’Hen Niê có thêm sự tự tin, bản lĩnh sẵn sàng chinh chiến ở Miss Universe. Ngoài ra, các vấn đề khác như trang phục dạ hội, trang phục dân tộc… cũng sẽ được Hoa hậu H’Hen Niê tiết lộ chi tiết trong chương trình.

Để khán giả hiểu rõ về quy trình chuẩn bị của mình cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới, cô làm hẳn một chương trình riêng

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ, cô mong muốn khán giả không chỉ là người theo dõi mà còn đồng hành cùng cô trên hành trình chinh phục vương miện thế giới. Không chỉ là một cô gái Êđê mang ước mơ, nghị lực và sự khác biệt, Hoa hậu H’Hen Niê còn có rất nhiều khía cạnh khác mà khán giả chưa có cơ hội được hiểu rõ và biết tới. Vì thế, chương trình "H’Hen Niê – Road To Miss Universe" (H’Hen Niê- Hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2018) là nơi để Hoa hậu H’Hen Niê bộc lộ hết tất cả về bản thân, cũng như thử thách chính mình cho trọng trách quan trọng sắp tới, trên tinh thần không ngại phô bày hết mọi ưu khuyết điểm cho khán giả đánh giá và nhận xét, góp ý.

Cô mang khát vọng bản thân mình có thể làm nên kỳ tích tại đấu trường quốc tế lần này

Chương trình sẽ ra mắt vào Chủ nhật hàng tuần cho đến chung kết Miss Universe (17-12), trên trang Youtube Miss Universe Vietnam và fanpage Miss Universe Vietnam – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tập 1 sẽ lên sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 7-10 với nội dung xoay quanh chủ đề về Make Up và định hình phong cách.

Thùy Trang