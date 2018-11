Hoa hậu Hoàn vũ nhí Ngọc Lan Vy được Hoàng gia Georgia phong tước

04/11/2018 09:58

Ngọc Lan Vy cùng với thành viên hoàng gia Georgia

Ngọc Lan Vy vừa được Hoàng gia Georgia phong tước trước sự chứng kiến của nhiều thành viên hoàng gia. Buổi lễ phong tặng danh hiệu diễn ra long trọng và hoành tráng tại tòa lâu đài Chateau Mukhrani, thuộc quyền sở hữu của gia đình hoàng tộc Bagrationi. Sắc phong đến từ chính thành viên hoàng gia Georgia - Sir Archil Beradze và bà Maya Tavadze, người sáng lập Universal Pruductions.



Ngọc Lan Vy được phong tước "Chevalier Of The Crown of Universe Order" (tạm dịch: Tước sĩ Vương miện Hoàn Vũ) để ghi nhận những cống hiến của cô bé trong việc quảng bá hình ảnh trẻ em trong các cuộc thi, sự kiện toàn thế giới cũng như giới thiệu hình ảnh về đất nước và con người Georgia.

Ngọc Lan Vy tại lễ phong tước

Tham gia buổi lễ, Ngọc Lan Vy chọn mặc chiếc áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt mà cô từng đấu giá thành công từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’ Hen Niê trong chương trình từ thiện trước đây với giá 105 triệu đồng. Ngọc Lan Vy mong muốn áo dài sẽ luôn đồng hành cùng mình trong những dịp quan trọng nhất.

Trong lễ nhận tước hiệu, Ngọc Lan Vy đã thể hiện bài hát "We Are The World" (cùng nghệ sĩ Trịnh Tú Trung) với sự phụ diễn của các bạn nhỏ bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu và Nam vương nhí Âu Á 2018, như một thông điệp tốt đẹp muốn sẻ chia đến trẻ em toàn thế giới.

Ngọc Lan Vy hát "We are the world" trong lễ phong tước

Sau khi thành công tại cuộc thi lớn và uy tín dành cho trẻ em là Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018, Ngọc Lan Vy đã nhận được rất nhiều lời mời từ các tổ chức trong và ngoài nước để đảm đương vị trí giám khảo chọn ra những gương mặt xứng đáng tiếp theo. Đến nay, Ngọc Lan Vy là thí sinh châu Á có thành tích "khủng" nhất ở các cuộc thi nhan sắc, tài năng, phong cách dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên.

Thùy Trang, ảnh: Tom Nguyễn