Ca sĩ này cũng đã thừa nhận có con với Thiên An nhưng đó không phải là câu trả lời mà các fan của Jack mong đợi. Hầu hết họ đều mong câu chuyện Thiên An có con với Jack là bịa đặt. Rất nhiều bạn trẻ đã miệt mài biện minh cho thần tượng của mình bằng bình luận "Nick ảo, Thiên An thừa nhận nói dối" trong những bài viết trên báo và mạng xã hội.

Có fan còn ác ý khi "photoshop" hình con gái của Thiên An thành khung thờ khiến cô phải lên tiếng cầu cứu. Quá đáng hơn khi một nhóm fan còn ra tối hậu thư "Thiên An phải lên tiếng đính chính, rửa oan cho Jack. Nếu không, người lãnh hậu quả sẽ là con gái 4 tháng tuổi của Thiên An". Thậm chí, nhóm Đom đóm (tên một nhóm fan của Jack) đã quyên góp được 500 triệu đồng để mời thầy bỏ bùa, bỏ ngải con gái Thiên An.



Các fan của Jack có lẽ chưa đủ lớn để hiểu tấn công người khác, tệ hại hơn là tấn công một đứa trẻ, chẳng thể thay đổi sự thật. Càng không bảo vệ được thanh danh của thần tượng. Thậm chí, hệ quả là hình ảnh ca sĩ càng bị hoen ố hơn.

Showbiz Việt từng có không ít những scandal tình ái chấn động. Và trong đó cũng có hằng hà những cách thức giải quyết khác nhau. Trước câu chuyện của Jack là chuyện tình nhập nhằng của Sơn Tùng M-TP với Hải Tú và Thiều Bảo Trâm. Nếu Jack lên tiếng sau 3 ngày thì Sơn Tùng M-TP lại khiến nhiều người thất vọng khi giữ thái độ "lặng im không nói".

Tất nhiên, giải quyết sự việc thế nào là quyết định và lựa chọn của mỗi người. Nhưng rõ ràng, lên tiếng cũng là cách can ngăn sự việc bị đẩy đi quá xa, để chấn chỉnh hành động của fan. Đã có không ít ý kiến chán ngán, thần tượng Việt thường hay núp bóng fan vì chuyện của mình, thậm chí dựa hơi fan để giải quyết sự việc. Để từ đó, nạn nhân bỗng chốc thành tội đồ.

Sau sự việc lạm dụng tình dục của Ngô Diệc Phàm, showbiz Trung Quốc thực hiện chiến dịch thanh tẩy và khán giả Trung Quốc tận dụng triệt để quyền đòi "phong sát" một ngôi sao tệ bạc. Showbiz Việt chưa có điều ấy và như mọi người vẫn rỉ tai nhau "khán giả Việt mau quên nên vài ngày sau, chuyện đâu vào đấy".

Điều này lý giải vì sao những người nổi tiếng ở showbiz Việt vẫn "sống khỏe" dù có làm sai. Nhưng đã đến lúc có những biện pháp mạnh để chấn chỉnh và cũng để khán giả nhận ra "không có bông tuyết nào trong sạch cả", không có một sự mù quáng nào được đứng trên luân thường đạo lý, đạo đức và xã hội. Hâm mộ thần tượng là đúng nhưng bênh vực bảo vệ thần tượng bất chấp mọi thứ, chắc chắn là một bi kịch. Nghệ sĩ cũng phải nhận ra điều đó và biết sống đúng hơn với sự tung hô, yêu mến của khán giả.