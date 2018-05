Hollywood "nghỉ chơi" LHP Cannes?

09/05/2018 21:44

Cuộc đua Cành cọ vàng năm nay chỉ có 2 phim Mỹ trong số 21 phim tranh giải gồm: "Blackkklansman" của Spike Lee và "Under the silver lake" của David Robert Mitchell. Đạo diễn Canada Xavier Dolan dự định mang bộ phim "Cuộc đời" của John F. Donovan (với các diễn viên: Kit Harington, Kathy Bates, Susan Sarandon, Nathalie Portman) đang trong quá trình dựng phim đến Cannes nhưng cuối cùng đổi ý. "Tôi gửi phim tới Cannes nhưng do một vài cân nhắc ở phút cuối chúng tôi nghĩ LHP Cannes không phải nơi lý tưởng cho bộ phim. Chúng tôi sẽ giới thiệu phim ở nơi khác" - đạo diễn này nói. Phim gần đây nhất của Dolan nhận giải thưởng ban giám khảo tại LHP Cannes 69 dù không được mấy nhà phê bình tán thưởng. Đạo diễn Mỹ Damien Chazelle cũng không có mặt dù từng định ra mắt với phim tiểu sử về Neil Armstrong do Ryan Gosling thủ vai chính tại LHP Cannes lần này.



Cate Blanchett tại thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 71 trong ngày khai mạc Ảnh: Cannes

Các nhà phê bình nhìn thấy sự thờ ơ ngày càng rõ của Hollywood với LHP quốc tế uy tín bậc nhất thế giới này. Lý do, theo nhận định của truyền thông phương Tây, "LHP Cannes ngày càng lung lay, thậm chí là bị đe dọa, bởi sự lớn mạnh của các LHP quốc tế khác như Venice và Toronto. Nhà báo Andrew Pulver (tờ Guardian) phân tích: "Tầm quan trọng của cuộc chạy đua đến Oscar là vô cùng lớn trong khi LHP Cannes ngày càng không giúp gì được nhiều". Dễ hiểu bởi "các tên tuổi của điện ảnh độc lập muốn bắt đầu cuộc đua Oscar luôn muốn ra mắt phim vào mùa thu, lẽ đó LHP Venice là lựa chọn được ưa thích hơn LHP Cannes" - Andrew nhận định thêm. Minh chứng là bộ phim "The shape of water" của đạo diễn Guillermo del Toro đoạt giải Phim hay nhất tại giải Oscar 2018 sau khi được tôn vinh với giải thưởng Sư tử vàng tại LHP Venice 2017. Trước đó, bộ phim nhạc kịch "La La land" của đạo diễn Damien Chazelle cũng gây sốt ở LHP Venice trước khi đại thắng tại lễ trao giải Oscar sau đó. Phim mới nhất của đạo diễn Pháp Audiard (hợp tác điện ảnh Mỹ với dàn diễn viên nổi tiếng: John C. Reilly, Joaquin Phoenix và Jake Gyllenhaal) đã không ra mắt tại Cannes lần thứ 71 như thông báo trước đó. Đại diện nhà sản xuất cho rằng do đạo diễn Audiard bận lịch sản xuất phim nhưng người trong giới đoán rằng đạo diễn Audiard muốn đưa phim của mình dự LHP Venice vào tháng 9 tới trước khi tham gia cuộc đua giành giải Oscar tới.

Cựu Chủ tịch LHP Cannes 71 Gilles Jacob thừa nhận: "Vấn đề ở chỗ LHP Cannes cần Hollywood hơn là ngược lại". Trong khi đó, Jérôme Paillard, người đứng đầu chợ phim Cannes nhận định: "Thời hoàng kim của Harvey Weinstein vừa chấm dứt, điều này còn gây khó khăn cho LHP Cannes trong vài năm tới". Bởi dẫu gì thì Harvey cũng là ông trùm của thị trường giải trí Hollywood nên việc một ông trùm xuất hiện luôn đủ sức hấp dẫn để thu hút nhiều ngôi sao tầm cỡ đổ về LHP Cannes. Dù ban tổ chức đã chọn Cate Blanchett (một trong những người tố Harvey Weinstein xâm hại tình dục) vào vai chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes 71 như giải pháp thay thế nhưng dường như không có nhiều sức hút.

Không những thế, LHP Venice và Toronto còn có lợi thế hơn so với Cannes là mở rộng cửa để đón công chúng. Bên cạnh đó, những bộ phim tham dự LHP Cannes còn không được phép trình chiếu ở LHP khác. Đó thực sự là một bất lợi. Tuy vậy, không thể phủ nhận LHP Cannes là cơ hội cho nhiều nhà làm phim độc lập và chưa mấy tên tuổi đến được với công chúng. Bởi Cannes luôn nổi danh với những lời phê bình thẳng thắn, không nương tay.

Thụy Vũ