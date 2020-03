Hyun Bin chưa ngừng khiến trái tim các chị, các em khán giả Việt Nam tan chảy qua vai Ri Jung-hyuk trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh" vừa được Quỹ Phúc lợi xã hội Hàn Quốc tiết lộ đã quyên góp 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) cho quỹ này (vào ngày 27-2) để hỗ trợ chính phủ và người dân Hàn Quốc phòng chống dịch Covid-19



" Trước đó, Hyun Bin đã viết một lá thư dài động viên người hâm mộ ở nhiều nước cố gắng chiến đấu chống lại Covid-19. Hành động hào hiệp của Hyun Bin nhận được tình cảm ngưỡng mộ của khán giả yêu mến anh tại Hàn Quốc cũng như nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam.



Diễn viên Hyun Bin, vai Ri Jung-hyuk trong phim “Hạ cánh nơi anh”(ảnh chụp từ màn hình)

Sở hữu ngoại hình điển trai, Hyun Bin lại là diễn viên diễn xuất đa dạng, tên tuổi bảo chứng cho thành công của các phim mình tham gia. Sau vai diễn mở đầu sự nghiệp qua phim "Bodyguard", Hyun Bin lần lượt tham gia các phim: "Nonstop 4", "Ireland",... Đến năm 2005, Hyun Bin tỏa sáng với vai diễn trong phim "Tên của tôi là Kim Sam-soon", mang về cho anh chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards. Sau dự án phim "Nữ hoàng tuyết" không thành công, Hyun Bin bắt đầu chọn lựa kịch bản phim thận trọng hơn. Anh tiếp tục gặt hái thành công với "Mối tình đầu của triệu phú", "Tôi hạnh phúc", "Thế giới họ đang sống"...

Năm 2010, tên tuổi của Hyun Bin vang khắp châu Á nhờ vai diễn chàng thiếu gia Kim Joo-won trong phim "Khu vườn bí mật". Hyun Bin từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng vai diễn Kim Joo-won đã để lại dấu ấn mạnh trong sự nghiệp của anh. Anh thành công tiếp với tác phẩm "Thu muộn" một năm sau đó, trong vai diễn hợp tác cùng minh tinh Thang Duy. Tuy nhiên, Hyun Bin bất ngờ tuyên bố nhập ngũ, chia tay Song Hye Kyo sau 3 năm hò hẹn.

Tái xuất làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2014, Hyun Bin chọn tham gia phim "Cuồng nộ bá vương" (The fatal encouter) rồi sau đó là "Hyde Jekyll, Me" nhưng không thành công như mong đợi. Tên tuổi của anh đi xuống một phần cũng vì đã cách xa khán giả quá lâu, nhiều ngôi sao mới tỏa sáng. Hyun Bin dù nỗ lực thay đổi hình ảnh từ những vai diễn thiếu gia, đẹp trai con nhà giàu sang các hình tượng khác nhau kể cả vai người mắc chứng rối loạn nhân cách chia rẽ nhưng vẫn khó lấy lại hào quang một thời. Thế nhưng, khác với những nam diễn viên khác khi mất đi hào quang cũ thì nhụt chí, Hyun Bin nỗ lực lội ngược dòng và thành công, hồi sinh sự nghiệp của mình bằng vai diễn đặc vụ Triều Tiên với vẻ ngoài bụi bặm trong "Confidential Assignment", một bậc thầy lừa đảo trong "The Swindlers", nhân vật phản diện trong "The Negotiation", "Rampant"... Tên tuổi Hyun Bin lại một lần nữa tỏa sáng khắp châu Á với: "Hồi ức Alhambra" (Memories of The Alhambra), "Hạ cánh nơi anh" (Crash landing on you).

Đến nay, Hyun Bin sở hữu 18 giải thưởng danh giá (bao gồm cả Daesang), thù lao thuộc hàng tốp đầu với 100 triệu won (2 tỉ đồng) mỗi tập phim truyền hình. Anh còn được chia phần trăm cho số tiền bản quyền phim truyền hình phát sóng ở nước ngoài. Ở mảng điện ảnh, Hyun Bin có mức thù lao 400-600 triệu won (hơn 8-12 tỉ đồng) và các nguồn thu khác từ quảng cáo, đại diện nhãn hàng, lợi nhuận cổ phần ở các công ty giải trí... Hyun Bin còn sở hữu nhiều bất động sản ở Seoul với những tòa nhà nhiều tỉ won.

Không chỉ tài năng ở diễn xuất, Hyun Bin được biết đến là ngôi sao thành tích học tập tốt. Năm 2004, anh tốt nghiệp Đại học Chung-Ang chuyên ngành sân khấu và năm 2009 đã đăng ký học thạc sĩ tại trường này. Ngoài chuyện chăm lo cho cha mẹ, Hyun Bin vẫn độc thân và hiển nhiên trở thành người đàn ông "độc thân hoàng kim" trong mắt công chúng.