Là bộ phim siêu anh hùng nhưng "Joker" nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn. Trong đó, đạo diễn Todd Phillips của phim còn được dự đoán sẽ là cái tên được tuyên bố trên sân khấu lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77, diễn ra vào ngày 6-1-2020 (theo giờ Việt Nam) tại California (Mỹ). Dù đối thủ của "Joker" tại hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất là "The Irishman" của đạo diễn tên tuổi Martin Scorsese, "Marriage Story" của Noah Baumbach, "1917" và "The Two Popes" nhưng nhiều dự đoán vẫn nghiêng hẳn về "Joker". Bởi những ứng viên còn lại, dù mang đến câu chuyện và thông điệp gần gũi và ý nghĩa nhưng lại thiếu sự "sôi động, kịch tính" trong phát triển tính cách nhân vật như "Joker".



Joaquin Phoenix vai Joker trong phim “Joker”. Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

Sự thành công vượt trội của "Joker" phải kể đến sức hấp dẫn tuyệt vời trong diễn xuất của Joaquin Phoenix. Trong hơn 10 năm qua, những nam diễn viên từng thể hiện nhân vật Joker trên màn ảnh rộng đều đã nỗ lực gấp nhiều lần để nhập tâm khi hóa thân. Đây là nhân vật khó nhằn trong việc thể hiện tâm lý, tính cách, hành vi. Chưa kể những áp lực mà diễn viên sau phải đối mặt khi những Joker trước đó luôn xuất hiện xuất sắc. Tất cả sao nam đảm nhiệm vai Joker đều xứng đáng với mọi sự tôn vinh, mọi giải thưởng.

"Joker" giành chiến thắng các hạng mục được đề cử hay không còn phải chờ. Nhưng việc có đến 4 đề cử quan trọng tại Quả cầu vàng lần thứ 77, sau khi giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan Phim Venice 2019 là một bước tiến quan trọng đối với "Joker" nói riêng cũng như các phim thuộc thể loại siêu anh hùng nói chung. Nhiều ý kiến nhận định hiện tượng thành công này sẽ là tiền đề, thậm chí "chìa khóa" đưa những bộ phim loại này tiến gần hơn với tác phẩm mang tính nghệ thuật thay vì bị coi như các phim giải trí thông thường.

Là giải thưởng tổ chức thường niên, Quả cầu vàng được coi là giải thưởng tiền Oscar, một định hướng quan trọng đầu tiên cho các giải thưởng điện ảnh liên tiếp diễn ra sau đó.