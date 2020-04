Ở tuổi 37, anh đã có cú "lột xác" mạnh mẽ và sau đó nỗ lực không ngừng để chứng minh tài năng trước công chúng, trở thành diễn viên Hàn Quốc hiếm hoi tìm lại được hào quang thời hoàng kim sau thời gian dài đánh mất.



Joo Ji-hoon gần đây xuất hiện ở 2 bộ phim hấp dẫn, thu hút đông người xem trên Netflix: "Vương triều xác sống" (Kingdom 2) và "Linh cẩu" (Hyena). Trong phim "Vương triều xác sống", anh vào vai thái tử Lee Chang, văn võ song toàn, gan dạ, mưu trí. Còn trong "Linh cẩu", anh hóa thân thành luật sư Yoon Hee-jae, sinh ra trong gia đình "nhà nòi" nên đầy tài năng và tự tin. Joo Ji-hoon thể hiện tốt cả 2 nhân vật với 2 tính cách khác nhau khiến người xem hài lòng. Anh không đóng khung lối diễn mà ở mỗi nhân vật, khán giả lại được xem Joo Ji-hoon biến hóa.

Nhắc đến Joo Ji-hoon, khán giả châu Á nhớ đến một diễn viên điển trai, tài năng. Anh còn là người chăm chỉ, nỗ lực kể cả thời điểm u ám trong sự nghiệp. Joo Ji-hoon học chuyên ngành thương mại điện tử tại Đại học Tong-won trước khi hoạt động trong lĩnh vực người mẫu vào năm 2003. Thành công với nghề người mẫu, Joo Ji-hoon lấn sân sang truyền hình qua phim "Old Love". Sau một vài tác phẩm, Joo Ji-hoon ghi dấu ấn với nhiều vai chính chinh phục được khán giả, trở thành sao trẻ tài năng của Hàn Quốc.

Joo Ji-hoon trong phim “Linh cẩu”.Ảnh: SBS

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi thì Joo Ji-hoon bị bắt vì liên quan đến sử dụng thuốc lắc và chất gây nghiện ketamine. Người hâm mộ sốc nặng khi biết tin này. Khi ra tòa, nhờ nhận tội thành khẩn, Joo Ji-hoon bị xử 6 tháng tù giam, 1 năm quản chế, 120 giờ lao động công ích, nộp phạt hành chính 360.000 won. Joo Ji-hoon đã tự tay bôi đen sự nghiệp, xóa bỏ những thành tích đã dày công tạo dựng. Anh bị các nhà đài cấm sóng, xóa tên khỏi dự án đang tham gia, các nhãn hàng hủy hợp đồng gương mặt đại diện.

Thông thường, những diễn viên vi phạm pháp luật như Joo Ji-hoon rất khó có cơ hội "trở mình". Công chúng Hàn Quốc không dễ dàng tha thứ vì cho rằng thần tượng phải luôn là tấm gương cho người hâm mộ. Mãn hạn tù, Joo Ji-hoon nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, tài tử này quyết tâm thay đổi. Anh ký hợp đồng cùng Công ty quản lý KeyEast Entertainment. Anh tham gia rất nhiều phim từ năm 2012-2016, làm việc chăm chỉ, cần mẫn, sáng tạo đa dạng trong diễn xuất. Năm 2016, anh tham gia phim "Asura: The City of Madness" - tác phẩm điện ảnh được công chiếu tại Liên hoan Phim Toronto lần thứ 41. Phim này cũng giúp anh đoạt giải tại Giải thưởng Korea Top Star.

Mặc dù các phim tham gia đều được đánh giá cao về chất lượng cũng như diễn xuất nhưng Joo Ji-hoon vẫn bị công chúng lạnh nhạt vì tội lỗi ngày xưa. Phải đến khi thành công trong phim "Thử thách thần chết" ("Along with the gods"), sau đó là "The spy gone North", "Dark figure of crime", Joo Ji-hoon mới thực sự tìm lại hào quang xưa của mình. Anh liên tục nhận 10 giải thưởng danh giá về diễn xuất cho các phim trên, vào tốp 40 ngôi sao quyền lực do tạp chí Forbes của Hàn Quốc bình chọn.

Một hành trình gần 10 năm không hề dễ dàng để Joo Ji-hoon vực dậy được tên tuổi của mình.