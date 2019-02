Jun Vũ - Cô diễn viên tuổi Hợi cá tính

07/02/2019 16:32

* Phóng viên: Jun Vũ có kế hoạch đón Xuân Kỷ Hợi như thế nào?

- Jun Vũ: - Jun Vũ đang rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên được về nhà đón Tết cùng gia đình. Những năm trước, Jun Vũ không thể về nhà đón Tết vì ở Thái Lan, người dân đón Tết vào tháng 4, ngược thời điểm nên khi Việt Nam đón Tết, Jun Vũ phải đi học. Jun Vũ chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian cho người thân, gia đình, đi thăm ông bà nội, ngoại.

Nữ diễn viên Jun Vũ rực rỡ với áo dài

* Thông thường, người Việt Nam lo lắng công việc khó khăn hơn khi đến năm tuổi của mình. Bạn có lo lắng không khi bước sang năm tuổi Kỷ Hợi?

- Jun Vũ không mê tín dị đoan đâu nhưng mới đầu năm 2019 đã bị mất CMND rồi. Nhiều bạn bè cùng tuổi với Jun Vũ cũng gặp trục trặc. Hi vọng năm nay năm tuổi nhưng Jun Vũ không gặp xui quá nhiều và nếu chẳng may gặp xui cũng sẽ có một tia sáng may mắn bất ngờ nào đó đến với Jun Vũ để bù đắp lại (cười).

* Với Jun Vũ, Tết cổ truyền của dân tộc có gì đặc biệt?

- Tết của gia đình Jun Vũ cũng không có gì quá đặc biệt mà cũng giống như nhiều gia đình khác. Trong đêm giao thừa, cả nhà quây quần ăn uống cùng nhau, xem "Gặp nhau cuối năm" và đánh bài (cười)… Năm nay khác hơn một chút là sau mùng 2 Tết, Jun Vũ cùng gia đình đi du lịch Phú Quốc.



Cô gặt hái được nhiều thành công trong năm 2018

* Năm 2018, bạn gặt hái được nhiều thành công với vai Tuyết Anh trong "Tháng năm rực rỡ" và cả vai ả đào trong "Người bất tử". Bạn có hài lòng với những gì mình có được trong năm qua không?

- Năm qua, Jun Vũ có cơ hội được góp mặt trong nhiều dự án, từ phim ảnh cho đến MV ca nhạc... để có thể gặp gỡ khán giả nhiều hơn, như "Tháng năm rực rỡ", "Người bất tử" hay những phim ngắn, dự án quảng cáo... Nếu hỏi có hài lòng hay không thì Jun Vũ thấy tạm hài lòng nhưng Jun Vũ muốn mình có thể học hỏi thêm nhiều thứ hơn để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, có được nhiều kinh nghiệm mang đến các sản phẩm chỉn chu, tốt nhất cho khán giả.

* Kế hoạch trong năm Kỷ Hợi của Jun Vũ là gì? Bạn có đang chuẩn bị tham gia dự án phim nào không?

- Jun Vũ không dám hứa hay nói trước điều gì bởi chỉ mới là tháng đầu năm 2019 thôi mà, chỉ biết cố gắng hơn nữa. Jun Vũ của 2019 sẽ tốt hơn rất nhiều, rút kinh nghiệm từ năm 2018 để hoàn thiện bản thân cả trong công việc lẫn cuộc sống. Còn về phim ảnh, Jun Vũ vẫn đang trong quá trình tìm kịch bản phù hợp với mình nên khi có, Jun Vũ nhất định sẽ chia sẻ với khán giả.

* Bạn kỳ vọng gì cho năm Kỷ Hợi ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống?

- Jun Vũ hi vọng mình sẽ không gặp xui trong năm tuổi và có thêm nhiều dự án điện ảnh cũng như những dự án khác để trau dồi kỹ năng diễn xuất, khẳng định bản thân mình với tư cách là một diễn viên. Jun Vũ cũng mong muốn khả năng của mình sẽ được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận và để làm được điều đó, Jun Vũ phải học tập và trau dồi nhiều hơn nữa.

Jun Vũ xem diễn xuất là sự nghiệp hàng đầu của mình

Cô nỗ lực trong năm Kỷ Hợi

* Bạn sẽ học tiếp tục hay chỉ dồn hết sức cho sự nghiệp đang trên đà phát triển ở Việt Nam?

- Jun Vũ đã hoàn thành việc học ở Thái rồi nên có học thêm sẽ chọn những lớp học giúp ích cho công việc của mình. Song song với việc dồn sức cho sự nghiệp diễn xuất, Jun Vũ muốn tham gia nhiều lớp học về kỹ năng, đài từ để giúp những vai diễn của mình sau này được trọn vẹn hơn.

* Ngoài diễn xuất, Jun Vũ có dự định lấn sân sang các lĩnh vực khác như nhiều diễn viên khác vẫn đang làm?

- Ở thời điểm hiện tại, điện ảnh vẫn là đam mê lớn nhất nên Jun Vũ muốn dồn sức cho nó nhiều hơn. Nhưng nếu có cơ hội, Jun Vũ cũng muốn thử một vai trò khác, cụ thể là diễn kịch sân khấu bởi kịch sân khấu khác với điện ảnh, mình chỉ có thể tập luyện và diễn cho khán giả xem chứ không thể diễn đi diễn lại, chỉnh sửa… Vì vậy, nếu được diễn kịch sân khấu, Jun Vũ có thể trau dồi nhiều kỹ năng diễn xuất hơn.

Ngoài ra, Jun Vũ cũng muốn đi học thêm thanh nhạc hay múa để bổ trợ cho việc diễn xuất và thử công việc kinh doanh bởi mình theo học chuyên ngành này ở Thái Lan.

* Về chuyện tình cảm, Jun Vũ có đặt mục tiêu khoảng năm bao nhiêu tuổi mình lập gia đình không hay tùy duyên?

- Jun Vũ muốn ổn định sự nghiệp trước, có được những thành công với đam mê mình theo đuổi, tự lo cho bản thân, tự lập hoàn toàn rồi mới tính đến chuyện lập gia đình.

Jun Vũ chưa lên kế hoạch tạo dựng gia đình mà để mọi sự tùy duyên

Cô muốn mình tự lập hoàn toàn

Jun Vũ sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô là người mẫu, diễn viên điện ảnh. Jun Vũ định cư tại Thái Lan năm 15 tuổi và nổi tiếng với danh hiệu "hotgirl" khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn của Thái Lan. Cô theo học ngành quản trị kinh doanh nhưng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và các nước khác. Năm 2015, Jun Vũ tạo tiếng vang lớn khi xuất hiện trong video ca nhạc "Sau tất cả" của ca sĩ Erik, từ đó giúp cô tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia 2 phim: "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy", "Cho em gần anh thêm chút nữa". Sau đó, cô tham gia phim "Xuân cười: Món quà đầu năm" trên kênh HTV2. Năm 2015, Jun Vũ được trao giải "Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất" của giải Ngôi sao xanh, rồi bất ngờ giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho hạng mục phim điện ảnh tại lễ trao giải Cánh diều vàng năm 2017 cùng cho vai diễn My trong bộ phim "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy". Năm 2018, cô lại tại bước ngoặt cho tên tuổi của mình khi tham gia phim "Tháng năm rực rỡ" và "Người bất tử".

Bài: Minh Khuê. Ảnh: NVCC