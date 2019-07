Kẻ đâm tài tử Nhậm Đạt Hoa nghi bị tâm thần

20/07/2019 21:34

Nhậm Đạt Hoa tham dự sự kiện ở Trung Sơn, Quảng Đông - Trung Quốc ngày 20-7. Anh bất ngờ bị một người lạ mặt lao lên sân khấu dùng dao đâm nhiều nhát. Nhậm Đạt Hoa chật vật né tránh nhưng vẫn bị thương.

Kẻ đâm Nhậm Đạt Hoa sau đó bị cảnh sát và nhân viên an ninh nhanh chóng bắt giữ. Nhậm Đạt Hoa được đưa đến bệnh viện.

Nhậm Đạt Hoa bị đâm ngay trên sân khấu

Hung thủ bị khống chế

Nhậm Đạt Hoa vào viện

Truyền thông Trung Quốc thông tin liên tục về sự việc. Nhậm Đạt Hoa có vết thương rộng 2 cm và sâu 3 cm ở bụng. Ngoài ra, anh cũng bị thương ở tay do vết dao cắt. Nam diễn viên cần phẫu thuật để đảm bảo an toàn. Quản lý của Nhậm Đạt Hoa cho biết anh không nguy hiểm tính mạng nhưng cần thời gian dưỡng thương. Công ty quản lý của Nhậm Đạt Hoa sắp xếp đưa tài tử này về Hồng Kông tịnh dưỡng.

Cảnh sát thông báo thủ phạm đâm Nhậm Đạt Hoa là người đàn ông 53 tuổi. Ngay khi bị bắt, ông ta thú nhận hành vi cố ý gây thương tích cho Nhậm Đạt Hoa. Theo chẩn đoán sơ bộ của các chuyên gia giám định tâm thần, người đàn ông này có dấu hiệu bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

Hung thủ nghi bị tâm thần

Con dao gây án

Trước khi thông tin chính thức về nghi phạm được cảnh sát đưa ra, nhiều tin đồn xoay quanh vụ việc lần này của Đạt Hoa. Nhiều người nghi ngờ chủ đầu tư dự án sự kiện Đạt Hoa tham gia lừa đảo nên các nạn nhân tìm giang hồ tấn công nhưng đâm nhầm vào nam diễn viên. Tin đồn này bị bác bỏ ngay lập tức. Nhiều tin đồn khác cho rằng thủ phạm thú nhận đã kế hoạch tấn công Đạt Hoa trong nhiều năm do ân oán giang hồ...

Ngoài những đồn đoán, công luận lên án vấn đề an ninh tại sự kiện. Nhậm Đạt Hoa chật vật đối đầu với kẻ đâm mình ngay trên sân khấu nhưng an ninh phản ứng chậm khiến nam diễn viên bị thương. Họ viện dẫn nhiều sự cố đối với người nổi tiếng trong các sự kiện công cộng để chỉ trích công tác an ninh.

Nhậm Đạt Hoa chuẩn bị quay phim mới vào tháng 9 nhưng nay lại bị thương, nhiều khả năng ảnh hưởng lịch trình.

Nhậm Đạt Hoa là tài tử có thế lực

M.Khuê (Theo On, Kwongwah, HK)