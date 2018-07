Khan hiếm đạo diễn MV

25/07/2018 04:33

Video ca nhạc (MV) "Em gái mưa" của ca sĩ Hương Tràm vượt qua con số 100 triệu lượt xem (view), vào tốp 10 MV năm 2017 của YouTube, được tôn vinh tại Giải Cống hiến 2018 hạng mục MV của năm, những thành tích đáng để gọi tên Kawaii Tuấn Anh, một đạo diễn trẻ, sinh năm 1993, ở thị trường nhạc Việt hiện tại. Điều này cũng lý giải vì sao Kawaii Tuấn Anh được các ca sĩ V-pop săn đón mời hợp tác mỗi khi muốn thực hiện một sản phẩm MV mới.



"Đầu tắt mặt tối"

Kawaii Tuấn Anh là một trong những đạo diễn trẻ được các ca sĩ nổi tiếng "chọn mặt gửi vàng" trong các MV đầu tư lớn: "Đâu chỉ riêng em" (ca sĩ Mỹ Tâm), "Em thì không" (ca sĩ Mỹ Tâm); "Em gái mưa", "Ngốc", "Ngốc 2 - Hãy để em quên", "Vẫn luôn chờ mong", "Duyên mình lỡ" (ca sĩ Hương Tràm); "Oh kìa kìa" (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng); "Single lady" (ca sĩ Bảo Thy); "When I cry" (ca sĩ Dương Triệu Vũ); "Yolo" (ca sĩ Minh Hằng); "Anh là sinh viên" (ca sĩ Karik); "This Love - She Rock" (ca sĩ Thảo Trang)…

Kawaii Tuấn Anh chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trong MV "Em gái mưa" (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nhận xét về Kawaii Tuấn Anh, giới ca sĩ có chung suy nghĩ đó là đạo diễn trẻ có cá tính, phong cách riêng trong việc thực hiện MV. Điểm riêng nổi bật trong tác phẩm của Kawaii Tuấn Anh là những câu chuyện ngôn tình, đẹp đẽ và lãng mạn, dễ chạm vào trái tim người xem. Điều này cũng lý giải vì sao Kawaii còn rất "mát tay" trong thực hiện các TVC quảng cáo cho các nhãn hàng nổi tiếng.

Đạo diễn MV Đinh Hà Uyên Thư (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nếu Kawaii Tuấn Anh luôn đánh trúng thị hiếu khán giả bằng những câu chuyện ngôn tình thì Đinh Hà Uyên Thư lại đặc biệt thu hút người xem bằng những câu chuyện như một bộ phim ngắn trong MV của mình. Thư sinh năm 1987 nhưng là cái tên bảo chứng chất lượng cho nhiều MV. Điều đó lý giải vì sao hàng loạt MV của các ngôi sao V-pop hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Issac… đều chọn Thư làm đạo diễn.

Tốt nghiệp khóa 7 Khoa Đạo diễn điện ảnh của Đại học Sân khấu - điện ảnh TP HCM nhưng trước khi được đi đúng con đường đã chọn lựa từ đầu, Uyên Thư lại bén duyên underground, trở thành một "người hát underground" (Thư nói cô không muốn dùng từ ca sĩ) bởi cô đến với âm nhạc chỉ với lòng đam mê cuồng nhiệt. "Vì mê hát và yêu nhạc nên tôi có được nhạc cảm tốt để khi đứng sau máy quay, ngồi sau màn hình tôi luôn cảm được tiết tấu, giai điệu của bài hát, từ đó có những ý tưởng mới, sáng tạo cho MV của từng ca sĩ" - Thư nói và cho biết đó chính là ưu thế của cô.

Cùng tuổi Uyên Thư là Khương Vũ (Vũ Huy Khương), một cái tên mang lại thành công cho nhiều MV ở V-pop, là tác giả của hàng loạt MV, từ Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Hiền Thục, Minh Hằng, đến Trà My Idol, Ái Phương, Hari Won, Chi Pu, Gil Lê… Khả năng sáng tạo không giới hạn, với những ý tưởng hình ảnh khá… "điên rồ" khiến không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận là đặc điểm dễ nhận diện các MV "made in Khương Vũ". Khởi đầu là một motion graphic (người làm các hình hiệu opening cho các chương trình trên tivi), Khương Vũ dần chuyển qua công việc sáng tạo, lên ý tưởng cho các MV bằng cách mày mò tự học. Vũ bảo: "Đạo diễn trẻ biết rõ khán giả trẻ đang thích gì. Đây cũng là đối tượng mà phần đông ca sĩ muốn nhắm tới nên dễ gặp nhau".

Người trẻ thường mắc lỗi

Danh sách đạo diễn trẻ tên tuổi còn được nối dài bởi những cái tên: Phan Lên, Phù Nam, Vũ Ngọc Phượng (hay còn gọi là Phoenix Vũ), Luk Vân, Lâm Đạo Đạo, Daniel Vũ, Hồng Thắng, Gin Trần… Thế nhưng, mỗi lần thực hiện một dự án MV mới, giới ca sĩ lại ám ảnh chuyện tìm đạo diễn vì rốt cuộc họ không biết chọn gương mặt nào để gửi vàng.

Khi Noo Phước Thịnh quyết định giao vào tay đạo diễn Khương Vũ dự án MV "Đến với nhau là sai", bạn bè đồng nghiệp của anh đều ca thán vì có MV lỡ tiến độ 6 tháng rồi mà Vũ làm vẫn chưa xong. Trong ngày ra mắt MV mới của mình cách đây ít hôm, ca sĩ Song Luân tiết lộ: "MV này quay vào năm trước, may là nó vẫn hợp thời ở thời điểm hiện tại về cả câu chuyện, bối cảnh đến màu phim nên tôi đã không phải "dẹp" vào góc tủ như tôi đã từng nghĩ. Anh Vũ giữ MV của tôi quá lâu". Khương Vũ cũng xác nhận những điều này. Việc các đạo diễn "ngâm" MV của ca sĩ quá lâu, làm lỡ cả kế hoạch ra mắt của họ vì quá đắt sô.

Theo đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, các bạn trẻ ngày nay giỏi, lại có sự hỗ trợ của công nghệ tân tiến. Vậy nên, các MV đều có cái để xem. Giới đạo diễn kỳ cựu như Phạm Hoàng Nam cũng bảo rằng thời này là của người trẻ khi trình độ thẩm mỹ và thẩm âm của các bạn đáng nể. Thế nhưng, điều mà người trong giới cũng lo ngại là người trẻ thiếu kiên nhẫn với nghề bởi giấc mơ của họ xa hơn thế giới MV nhỏ bé nên khi không tìm được những đạo diễn trẻ tên tuổi, ca sĩ phải viện đến những người mới hơn. Người mới lại luôn có những thiếu sót và sai lầm trong quyết định của họ. MV quay trong bảo tàng văn hóa nhưng ca sĩ lại uốn éo như ở quán bar nên bị công luận chỉ trích; hình ảnh MV lặp lại hay thậm chí là cắt ghép từ các MV nước ngoài nên bị công chúng tố "có nghi vấn đạo nhái", thậm chí do thiếu kiến thức dẫn đến nguy cơ kiện tụng. Như phân cảnh xe xịn bị va chạm mạnh mà không bung túi khí an toàn, đến nỗi gây thương tích cho 2 nhân vật chính, dẫn tới cháy nổ trong MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh, khiến hãng xe trong MV lên tiếng phản đối vì ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của họ...

Đó là lý do giới ca sĩ kêu ca là đạo diễn MV nhiều nhưng lại rất thiếu.

Công việc tạm bợ Thực ra, đạo diễn MV chỉ là công việc tạm bợ của giới đạo diễn trẻ hiện nay. Đích đến của họ là các dự án lớn hơn như phim điện ảnh, truyền hình hay mục tiêu thương mại ở thị trường TVC quảng cáo. Đơn giản là vì không ai sống được với nghề làm MV. Đinh Hà Uyên Thư bảo: "Thấy tôi làm nhiều MV, mọi người đồn thổi tôi rất giàu. Nhưng ít ai biết có những dự án tôi lỗ nặng vì toàn bỏ thêm tiền túi để đầu tư cho MV được hoành tráng. Đôi lúc, chính tôi tự hỏi tại sao mình đã mất công còn mất thêm tiền cho các MV mình làm?".

Thùy Trang