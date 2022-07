Bức tranh “Mẫu tử” của danh họa Lê Phổ sẽ được trưng bày tại triển lãm “Timeless Souls: Beyond the Voyage - Hồn xưa bến lạ” do nhà đấu giá Sotheby’s thực hiện. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)