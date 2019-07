Kiện tướng dancesport Hoàng Mỹ An "lột xác" làm ca sĩ

23/07/2019 10:00

Kiện tướng dancesport Hoàng Mỹ An trong vai trò ca sĩ

Sau khi giành ngôi vị á quân tại cuộc thi So you think you can dance, Hoàng Mỹ An biến mất khỏi showbiz Việt. Cô bất ngờ tái xuất vào hôm qua, 22-7, bằng việc giới thiệu sản phẩm âm nhạc đầu tay - sáng tác của ca nhạc sĩ Trang Pháp, rất thu hút. Hoàng Mỹ An ngày nào gần như hoàn toàn "lột xác": trẻ trung và sống động.



Hoàng Mỹ An cho biết cô mạnh về vũ đạo nên việc quan trọng nhất là tập trung học hát. Suốt thời gian qua, khi đến Mỹ du học, cô đã dành thời gian để luyện giọng bên cạnh học văn hóa. Cô cũng tham gia hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. "Với mong muốn được đào tạo bài bản, tôi đã quyết định đến Mỹ, học hỏi được những tinh hoa về âm nhạc thế giới, tôi muốn được thừa nhận. Hơn hết, tôi cũng muốn bản thân trở thành cầu nối để đưa người Việt Nam đến khán giả khắp mọi nơi trên thế giới" - Mỹ An nói.

Hoàng Mỹ An muốn mang giọng hát của mình đến với khán giả thế giới

Trở về Việt Nam và phát triển con đường ca hát giống với hành trình của ca sĩ Tóc Tiên trước đây. chia sẻ về điều này, Hoàng Mỹ An nói: "Tôi rất ngưỡng mộ đàn chị Tóc Tiên vì sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực trong âm nhạc. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều đàn chị trong tương lai. Còn về phong cách âm nhạc, đường hướng thì bản thân Hoàng Mỹ An không hề thấy mình giống với Tóc Tiên ở điểm nào".



Cô đến Mỹ để học về thanh nhạc

Hoàng Mỹ An được phần lớn khán giả Việt Nam nhớ đến trong lĩnh vực dancesport. Ở tuổi 14-15, cô gái trẻ đã trở thành nữ kiện tướng dancesport và sau đó, 17 tuổi, cô tiếp tục giành giải á quân So you think you can dance, các danh hiệu mà Mỹ An giành được khi tham gia bộ môn này cũng không hề khiêm tốn.

Hoàng Mỹ An vốn có sẵn ưu thế về khả năng vũ đạo





Tin, ảnh: Thùy Trang