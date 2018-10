Lady Gaga khiến sao nhạc rap lu mờ

11/10/2018 23:52

Trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ vài ngày qua, có đến 5 trên 10 vị trí đầu thuộc về Lady Gaga, bao gồm "Shallow", "Always remember us this way", "Is that right?", "I’ll never love again" (gồm 2 phiên bản mở rộng và 1 phiên bản trong phim "A star is born) cùng với 1 ca khúc của nam diễn viên chính trong phim, Bradley Cooper.



Lady Gaga trong phim “A star is born”. Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

4 vị trí còn lại thuộc về những ca khúc pop hoặc EDM. Điều này cũng đồng nghĩa nhạc rap hoàn toàn mất dấu trên bảng xếp hạng. Cả Eminem, Kanye West hay Lil Wayne vừa ra bài mới cũng bị lu mờ trước những bản hit (ăn khách) của Lady Gaga.

Năm 2018 đánh dấu sự lên ngôi của nhạc rap khi từ đầu năm, các ca khúc dòng nhạc này liên tục đứng tốp đầu các bảng xếp hạng. Thế nhưng, khi Lady Gaga trở lại rầm rộ với bộ phim điện ảnh "A star is born" đã kéo theo những ca khúc nhạc phim của cô trong phim này tiến thẳng lên các vị trí rất cao trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. T.Vũ (theo Billboard)