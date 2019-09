Vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân Nguyễn Nhật Ánh với phong cách văn chương giản dị nhưng cuốn hút lạ kỳ, "Làm bạn với bầu trời" là câu chuyện hay nhiều bất ngờ cho đến trang cuối cùng.



Với bút pháp quen thuộc, vừa nhẹ nhàng vừa hóm hỉnh vừa đầy cảm xúc, sách kể câu chuyện của Tèo, cậu nhỏ luôn với nụ cười tươi tắn trên môi, ước mơ luôn trong mắt, nồng hậu, dịu dàng. Tèo luôn nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém tươi vui, bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình. Tèo là cậu bé xem việc được làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với những mất mát của bản thân mình.

Tèo truyền tình yêu, niềm tin vào cuộc sống với mỗi người cậu gặp, hồn nhiên xem nhẹ mọi bất hạnh. Trong câu chuyện của Tèo, độc giả còn gặp nhiều nhân vật với nhiều câu chuyện nhân tình thế thái thú vị khác.

Viết về điều tốt đã không dễ, viết sao cho người đọc có thể đón nhận với cảm xúc tích cực và muốn được hưởng, được làm những điều tốt dù nhỏ bé… mới thật là khó. Độc giả luôn tìm thấy điều ấy trong những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói: "Có khi vì tôi sống trong môi trường trong trẻo của trẻ con như thế nên tôi luôn trẻ". Dù chỉ là câu nói đùa nhưng đấy là sự thật. Ông luôn truyền đến cho độc giả những điều trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất, ấm áp nhất và cũng xúc cảm nhất. "Điểm mạnh của văn chương nằm ở khả năng thẩm thấu. Bằng hình thức đặc thù của mình, văn chương góp phần mài sắc các ý niệm đạo đức nơi người đọc một cách vô hình. Bồi đắp tâm hồn và nhân cách một cách âm thầm và bền bỉ, đó là chức năng gốc rễ của văn chương, đặc biệt là văn chương viết cho thanh thiếu niên" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận định.

"Làm bạn với bầu trời" là điển hình của văn chương đẹp. Tình yêu thoát ra từ mỗi nhân vật cùng với lòng vị tha, xây dựng nên một bầu trời trong xanh không chỉ trong văn chương mà còn trong tâm hồn người đọc. Đó là những giá trị mà không phải tác phẩm văn chương nào cũng đạt được.