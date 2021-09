Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, viết trên trang cá nhân lời chia buồn sâu sắc gửi đến gia đình, người thân hai nhà văn Lê Thành Chơn và Nguyễn Quốc Trung cũng như bạn đọc đã yêu thích những tác phẩm của họ. Hai nhà văn Lê Thành Chơn và Nguyễn Quốc Trung ra đi trong những ngày giãn cách xã hội, bạn đọc và các nhà văn không thể đến thắp hương tiễn biệt nên nỗi buồn càng thêm trĩu nặng.



Nhà văn Nguyễn Quốc Trung và nhà văn Lê Thành Chơn

Nhà văn Lê Thành Chơn sinh năm 1938 ở xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ ngày 10-9 tại nhà riêng ở TP HCM.



Nhà văn Lê Thành Chơn nguyên là sĩ quan không quân, đã tham gia hàng trăm trận đánh với nhiệm vụ là người dẫn đường cho phi công của quân giải phóng tiến công vào vùng địch. Với quá trình dấn thân đầy hào hùng, ông đã viết bằng sự trải nghiệm và tinh thần quả cảm của một sĩ quan quân đội.

Tác phẩm "Canh năm" của nhà văn Lê Thành Chơn

Trong sự nghiệp văn chương, nhà văn Lê Thành Chơn rất thành công trong việc khắc họa hình tượng những phi công của Binh chủng Không quân Việt Nam Anh hùng. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là: "Xuyên mây", "Canh năm" (2 tập), "Ðọ cánh với máy bay Mỹ", "Anh hùng trên chín tầng mây", "Người anh hùng chưa được tuyên dương", "Khối mây hình lưỡi búa", "Tầm cao", "Tia chớp giữa bầu trời"...

Nhà văn Lê Thành Chơn tại một buổi gặp mặt kỷ niệm vào năm 2015

Nhà văn Lê Thành Chơn đã được trao tặng nhiều giải thưởng văn chương uy tin: Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tập ký "Anh hùng trên chín từng mây" (1996), giải thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an tổ chức năm 1998-2000 với tác phẩm "Bản án tản thất quân dụng", giải thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 1998-2000 với tác phẩm "Canh năm"…

Cùng ngày, đại tá - nhà văn Nguyễn Quốc Trung - SN 1956 tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - đã từ trần lúc 13 giờ 50 tại Bệnh viện Quân y 175 sau 2 tuần điều trị Covid-19.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975. Được tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã cho ông nhiều tư liệu quý để đưa vào những trang văn.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung

Vốn yêu màu áo lính nên khi bắt đầu sáng tác, nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã chọn đề tài về chiến tranh và người lính. Ông được bạn đọc yêu quý với những tiểu thuyết: "Biên giới", "Bên rừng thốt nốt", "Thời chúng mình yêu nhau", "Người trong cõi người", "Đất không đổi màu", "Dòng sông bên chùa"... Ngoài ra, ông cũng là tác giả của một số tập truyện ngắn như: "Người đàn bà hồn nhiên", "Trong tiết thanh minh", "Đêm trừ tịch", "Người đến từ nước Mỹ", "Cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu"…



Nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã nhận được nhiều giải thưởng văn học uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Bộ Quốc phòng và Giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ nhất năm 2007 cho hai tiểu thuyết "Người đàn bà khóc mướn", "Đất không đổi màu".

Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, cho biết cả hai nhà văn này đều thuộc thế hệ trước, có bề dày hoạt động trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhờ được sống trong môi trường đặc biệt như vậy nên họ ít nhiều để lại dấu ấn bởi những đề tài riêng thông qua những tác phẩm của mình.