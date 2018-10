Lil Wayne trở lại, lợi hại hơn

15/10/2018 06:19

Rapper Lil Wayne trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử sở hữu tới 2 ca khúc nằm trong top 5 của Billboard Hot 100. Đồng thời, Lil Wayne cũng là nghệ sĩ thứ hai sau Drake có 4 ca khúc nằm trong top 10 bảng xếp hạng danh giá này.



Trong đó, ca khúc "Don’t Cry" được Lil Wayne ra mắt vào ngày 2-10, kết hợp cùng rapper XXXTentacion. Singles này nằm trong album phòng thu thứ 12 của Lil Wayne mang tên "Tha Carter V". Với chất nhạc hiện đại và lời ca ý nghĩa, "Don’t Cry" đã đánh bại ca khúc "In My Feelings" của Drake để vươn lên vị trí số 2 trên Billboard Hot 100.

Cũng trong thời điểm đầu tháng 10, ca khúc "Mona Lisa" của Lil Wayne ra mắt khán giả, tạo bất ngờ lớn. Đây là sản phẩm mà nam rapper kết hợp cùng người bạn thân thiết Kendrick Lamar của anh. "Mona Lisa" được nhiều khán giả đánh giá là một trong những màn kết hợp "tuyệt vời" nhất của năm 2018 vì sự ăn ý của 2 giọng ca trong một ca khúc. Chưa kể, "Mona Lisa" thú vị cả về âm nhạc lẫn ca từ. Đó là lý do chỉ ra mắt một thời gian rất ngắn, ca khúc "Mona Lisa" đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100. Giới chuyên môn nhận định đây là thành tích hoàn toàn xứng đáng.

Trong khi đó, ca khúc "Girls Like You" của Cardi B và nhóm nhạc danh tiếng Maroon 5 vẫn tiếp tục trụ vững ở trí đầu bảng của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau 3 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định với sức hút "khủng" của Lil Wayne cùng album mới "The Carter V", vị trí đầu bảng của "Girls Like You" có nhiều nguy cơ bị lật đổ. Thậm chí, điều này còn trở thành đề tài bàn luận rôm rả của khán giả yêu nhạc thế giới trong tuần qua.

Chỉ cách đây ít hôm, với sự lên ngôi của cái tên Taylor Swift bằng những ca khúc pop ballad, công chúng dự đoán ngôi vị "hoàng đế" của nhạc rap/hip hop trong suốt nửa năm qua thực sự bị đe dọa. Nhưng với sự lên ngôi của Lil Wayne, có vẻ như rap/hip hop vẫn giữ thế thượng phong, trở thành xu hướng âm nhạc được yêu thích cả những tháng cuối năm 2018.

THỤY VŨ