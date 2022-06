Trong đó, phim "Jurassic World Dominion" là hồi kết cho một câu chuyện trải dài 3 thập kỷ. Lấy bối cảnh 4 năm sau khi hòn đảo Isla Nublar bị phá hủy trong phần phim "Jurassic World: Fallen Kingdom", khủng long giờ đây không chỉ săn mồi mà còn sống ngay bên cạnh con người trên khắp thế giới. Phim do Colin Trevorrow đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, Chris Pratt… Phim chính thức ra rạp Việt từ 10-6 và theo thống kê của Box Office Việt Nam (trang thống kê phòng vé độc lập với sai số nhỏ) đến trưa ngày 13-6 phim đã đạt doanh thu gần 50 tỉ đồng.



Trước đó, phim "Top Gun: Maverick" do Joseph Kosinski đạo diễn với sự tái xuất của Tom Cruise cũng đạt được doanh thu ổn tại thị trường Việt. Phim được khởi chiếu chính thức từ 27-5 và đến nay có doanh thu hơn 23 tỉ đồng (thống kê của Box Office Việt Nam).

Cảnh trong phim “Jurassic World Dominion”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Phim hoạt hình "Doraemon: Nobita no Little Wars 2021" (Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon 2021) ra rạp từ 27-5 và đến nay có doanh thu hơn 40 tỉ đồng tại thị trường Việt. Phim "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" công chiếu ở rạp Việt từ 6-5 và có được gần 200 tỉ đồng doanh thu phòng vé.

Một điểm chung, các phim ngoại này đều là những thương hiệu điện ảnh lớn, có lượng người hâm mộ ổn định, tạo được niềm tin nơi khán giả thế giới nói chung và khán giả Việt nói riêng. Đó là phim về khủng long, về Doraemon, về sự tái xuất của Tom Cruise với vai diễn ấn tượng, về siêu anh hùng… Tất cả đều là những biểu tượng quen thuộc với khán giả mê điện ảnh Việt.

Ông Đoàn Thạch Cương, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema, lý giải về việc các phim Việt liên tục không đạt doanh thu cao thời gian gần đây là do khán giả Việt ngày càng khó tính hơn, chọn lọc phim phục vụ nhu cầu giải trí của mình kỹ hơn. Họ đặt niềm tin vào các thương hiệu danh tiếng của thế giới. Vì thế, nhà làm phim phải nỗ lực hơn trong việc tạo ra sản phẩm chất lượng để xây dựng niềm tin trong khán giả Việt.