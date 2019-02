Mãn nhãn với "Hai Phượng" của Ngô Thanh Vân

Phim chiếu thương mại tại thị trường Mỹ

Sau khi chính thức ra mắt ở các rạp trong nước (từ 22-2), theo nhà sản xuất , phim "Hai Phượng" sẽ đến với khán giả Mỹ ngày 1-3 ở các bang California, Texas, New York, Washington... thông qua Well Go USA Entertainment (hãng phát hành của rất nhiều phim hành động bom tấn, phim độc lập đến từ Mỹ và các quốc gia khác của châu Á và châu Âu). Phim cũng chính thức ghi tên vào danh sách tranh giải tại Liên hoan Phim Osaka 2019 với hai hạng mục "Phim xuất sắc nhất" và "Diễn viên chính xuất sắc nhất".