Hải Yến ở mái ấm tình thương Nhân Tâm tại Mũi Né cho đến năm 6 tuổi thì được bà An - nghệ nhân làm tranh cát nổi tiếng có xưởng tại Phan Thiết - nhận làm con nuôi. Phát hiện khả năng nghệ thuật từ Hải Yến, vợ chồng bà An kỳ vọng con gái nuôi sẽ nối nghiệp nghề làm tranh cát của gia đình. Tuy nhiên, mọi sự sắp đặt của ông bà An cho Hải Yến gặp sự cản trở từ con ruột họ là Phương (Hiền Ngô đóng). Phương ích kỷ, không chấp nhận chuyện cha mẹ ruột thiên vị, ưu ái con nuôi.



Cảnh trong phim “Màu cát” (Ảnh do SCTV14 cung cấp)

Phim được quay ở nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam với bối cảnh chính tại Ninh Thuận, Bình Thuận. "Màu cát" truyền tải thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, tình yêu, tình người và trên hết là tôn vinh nghề làm tranh cát.

Ngoài Yeye Nhật Hạ, phim còn quy tụ các diễn viên: Ngân Quỳnh, Quốc Tân, Đức Sơn, Lương Thế Thành, Đoàn Đinh Hùng, Lê Ngọc Trinh, Chu Anh, Thủy Phạm, bé Thảo Nguyên... Phim được phát sóng lúc 19 giờ 45 phút từ ngày 7-2 trên SCTV14 - kênh phim Việt của truyền hình cáp SCTV.