Miley Cyrus có thể không phải bồi thường 6.800 tỉ đồng

20/02/2019 01:40

Theo nhận định của các luật sư theo đuổi vụ kiện, có thể Miley sẽ lật ngược tình thế và thắng kiện.



Vào tháng 3-2018, ca - nhạc sĩ người Jamaica Michael May (nghệ danh Flourgon) đã nộp đơn kiện Miley Cyrus đạo nhái lời bài hát "We run things" của anh, phát hành vào năm 1998. May cho rằng ca từ trong bài hát "We can’t stop" của Miley Cyrus như "We run things. Things no run we" lấy từ bài bát "We run things" của anh. Đồng thời May nhận định Miley về căn bản đã học cách phối hợp giọng hát, giai điệu, nhịp điệu, cách biến tấu trong tác phẩm của anh.

Miley Cyrus trong “We can’t stop” Ảnh: ELLE

Tuy nhiên, vào tháng 8-2018, Miley đã bác bỏ khiếu nại của May. Cô cho rằng cụm từ không giống hoàn toàn nguyên gốc để vi phạm, 2 tác phẩm không giống nhau và phần lời của cô vẫn được sử dụng một cách hợp pháp. Mới đây, thẩm phán Mỹ Robert Lehrburger bình luận rằng Miley Cyrus cuối cùng có thể thắng thế. Bên bị cáo (tức Miley Cyrus) đưa ra lý lẽ rằng cụm từ trên vốn dĩ là một câu nói nổi tiếng của người Jamaica và trở thành một phần văn hóa nơi này. Tuy nhiên, kết quả sẽ phụ thuộc phán quyết cuối cùng của tòa án.

Thụy Vũ