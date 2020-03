Ngay sau thông báo tạm đóng cửa các điểm vui chơi giải trí đông người để phòng chống Covid-19 của UBND TP HCM, các sàn diễn sân khấu trên địa bàn TP HCM đã ngừng diễn. Nhiều nghệ sĩ có tâm trạng hoang mang vì thất nghiệp nhưng đa phần chấp nhận bởi vì lợi ích chung, tranh thủ thời gian nghỉ diễn này để phục hồi năng lượng cho công việc sáng tạo trong thời gian tới.



Giai đoạn thử thách

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn - Sân khấu IDECAF - cho biết đúng vào thời điểm sân khấu đã lên lịch nghỉ sau Tết, các diễn viên và công nhân sân khấu đã dành thời gian này để tái tạo năng lượng. "Theo kế hoạch chúng tôi sẽ triển khai tập dợt vở mới. Hiện nay là thời gian phân công các đạo diễn đọc kịch bản. Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng lên kế hoạch để mở lớp đào tạo diễn viên, đạo diễn sau mùa dịch. Nói chung đây là giai đoạn thử thách để mỗi cá nhân nghệ sĩ năng động hơn trong việc góp phần đẩy lùi dịch, đồng thời chọn phương án tốt nhất cho sáng tạo nghệ thuật".

Bà bầu Sân khấu Phú Nhuận - NSND Hồng Vân cho biết ban đầu tâm trạng của bà có hơi bối rối vì sau lần tạm ngưng đến 8-3 lại phải đóng cửa lần hai. "May là các tập phim chiếu trên YouTube "Đại kê chạy đi" của đạo diễn Đinh Mạnh Phúc do tôi đầu tư, mỗi tập lượng diễn viên không nhiều nên có thể triển khai quay một cách "ôn hòa với dịch bệnh", nghĩa là tuân thủ mọi quy định về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phim đóng máy tuần rồi trong nỗ lực của các diễn viên. Hiện nay là thời điểm nghỉ ngơi" - NSND Hồng Vân cho biết.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh của nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội cũng dành thời gian này để đầu tư chất xám, thực hiện các bước biên kịch để hoàn thiện các kịch bản. "Có phần mệt mỏi với dịch Covid-19. Nhờ bên thuê mặt bằng thông cảm chia sẻ nên cũng đỡ" - đạo diễn Ái Như tâm sự.

Là địa chỉ ổn định về lượng khán giả lâu nay, sàn diễn Sân khấu Thế giới trẻ có phần ảnh hưởng của dịch Covid-19 khi 2 diễn viên Hải Triều, BB Trần tham gia ghi hình quảng cáo tại Hàn Quốc trở về tự cách ly, các vai diễn của 2 nghệ sĩ này phải tìm diễn viên thay thế. "Vào đúng thời điểm này thì BB Trần đã hoàn thành việc tự cách ly, còn tôi vẫn tiếp tục vì chung cư nơi tôi ở có một người nước ngoài bị nhiễm bệnh, toàn chung cư lại phải cách ly" - diễn viên Hải Triều cho biết.

Đạo diễn Ngọc Hùng, quản lý về mặt nghệ thuật của Nhà hát Thế giới trẻ, cho hay: "Hiện chúng tôi đang lên kế hoạch tập hai vở "Tình bolero" và "Âm mưu hoàn hảo". Thời gian này sàn sân khấu cũng được thay mới, tranh thủ thời gian ngưng diễn vì dịch chúng tôi sửa chữa một số hạng mục cần thiết của sân khấu".

NSƯT Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, đã có kế hoạch dàn dựng vở mới cho sàn diễn Nhà hát Sân khấu nhỏ (5B). "Chúng tôi chia lớp ra tập, không tụ tập đông người. Mọi người cũng áp dụng việc trao đổi kịch bản qua online hoặc hệ thống trực tuyến" - NSƯT Mỹ Uyên cho biết.

Cải lương chuẩn bị cho 2 cuộc thi

Ngày 20-3, các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang họp bàn kế hoạch triển khai tập dợt chuẩn bị tham gia hai cuộc thi đang vào mùa: Cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc 2020 và Giải thưởng Trần Hữu Trang 2020.

Có 13 nghệ sĩ đăng ký tham dự giải Trần Hữu Trang giành HCV triển vọng, gồm: Võ Thành Phê, Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Văn Khởi, Nhã Thy, Nguyễn Văn Hợp, Diễm Kiều, Cao Mỹ Châu, Diễm Thanh, Kim Luận, Lê Trung Thảo, Hiền Linh, Thanh Toàn, Tô Tấn Loan và 8 nghệ sĩ sẽ tranh tài Cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc 2020 dành cho lĩnh vực sân khấu cải lương gồm: Nguyễn Văn Mẹo, Cao Mỹ Châu, Hoàng Hải, Diễm Kiều, Nguyễn Văn Hợp, Kim Thùy, Trúc Phương và Nguyễn Văn Khởi.

Nghệ sĩ Cao Mỹ Châu cho biết: "Chúng tôi hồ hởi lắm. Chọn trích đoạn để tập dợt. Bảo đảm lịch tập không để ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Thời gian này may có hai cuộc thi để nghệ sĩ đỡ nhớ sân khấu, giữ tinh thần lạc quan để sáng tạo".

Ở các sân khấu cải lương xã hội hóa, nhiều nghệ sĩ cũng quan tâm đến giải thưởng Trần Hữu Trang. NSƯT Kim Tiểu Long nói: "Tôi sẽ dự thi với hạng mục HCV xuất sắc. Đây là sân chơi bổ ích để nghệ sĩ phát huy sáng tạo, tìm kiếm hình thức thể hiện mới để làm cho sàn diễn sau mùa đại dịch lung linh hơn".

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, cho biết thêm mùa giải năm nay sau sự gián đoạn từ năm 2007 sẽ được cơ cấu vào hệ thống giải thưởng trực thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn và được tính vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. "Do vậy, giải thưởng sẽ mở rộng thêm cho lực lượng nghệ sĩ hoạt động tự do, không giới hạn độ tuổi, để họ có điều kiện tham dự giải và đạt chuẩn xét tặng danh hiệu sau này. Lâu nay, lực lượng này thiệt thòi vì không gắn với đơn vị nghệ thuật nào, họ làm nghề tự do, hiếm có cơ hội thể hiện tài nghệ" - NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ.

Nỗi buồn sàn diễn tắt đèn sẽ trôi qua, thay vào đó là sự tái tạo phấn khởi từ những tác phẩm chất lượng sau mùa dịch bệnh.