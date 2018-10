Mỹ An- Á quân Thử thách cùng bước nhảy, rẽ sang âm nhạc

04/10/2018 14:08

Mỹ An xuất thân là kiện tướng dancesport

Xuất thân là kiện tướng dancesport, Mỹ An là gương mặt vũ công triển vọng, nhất là khi cô có gương mặt khả ái cùng vóc dáng chuẩn gợi cảm. Hơn hết, với danh hiệu Á quân Thử thách cùng bước nhảy năm 2015, Mỹ An càng được nhiều kỳ vọng.



Nhưng một thời gian dài, Mỹ An gần như biến mất khỏi làng giải trí ngoài thông tin cô đi du học thanh nhạc tại Mỹ. Nhưng cách đây ít hôm, Mỹ An chính thức ra mắt công chúng với một hình ảnh hoàn toàn mới, một ca sĩ với sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên "No more".

Cô là gương mặt vũ công triển vọng của showbiz Việt

Album đầu tay gồm những ca khúc quen thuộc như "No more", "Yêu nhau hôm nay thôi", "Người tình trăm năm", "Giã từ đêm mưa", "Những bước chân âm thầm"... Mỹ An cho biết để giải quyết được bài toán chinh phục khán giả chính là mang đến sắc màu mới cho những ca khúc cũ. "Mỗi ca khúc đều được chọn lọc kỹ lưỡng ở phần hòa âm nhằm chinh phục khán giả yêu nhạc, kể cả những người khó tính nhất", cô nói. Bên cạnh đó, sự đầu tư về hình ảnh là một trong những tiêu chí hàng đầu khi nhu cầu thẩm mỹ của khán giả yêu nhạc hiện nay là nghe và nhìn song hành.

Nhưng cô bất ngờ rẽ ngang sang lĩnh vực ca nhạc bằng việc đi Mỹ học thanh nhạc

Sắc màu chính trong lần đầu tiên ra mắt khán giả của Mỹ An là phong cách retro (cổ điển) cuốn hút. Với thân hình chuẩn cùng với vũ đạo bắt mắt, nhiều động tác hình thể giàu biểu cảm, Mỹ An dễ dàng chiếm tình cảm của công chúng. Vậy nên, cô được đánh giá là "gương mặt tiềm năng bởi những ưu thế nổi bật cùng màu sắc khác biệt trên thị trường âm nhạc hiện nay".

Với ưu thế nổi bật, cô được đánh giá là gương mặt mới đầy triển vọng của thị trường giải trí Việt





Xinh đẹp và quyến rũ, nhảy giỏi và hát khá, Mỹ An có nhiều triển vọng

