Mỹ nhân Hàn kiện 12 cư dân mạng vì tin đồn gái gọi

05/05/2019 11:55

Thông qua luật sư của mình, Go Jun Hee khởi kiện những "anh hùng bàn phím" tội bôi nhọ, phỉ báng khi chỉ biết lan tỏa thông tin sai lệch, chưa qua kiểm chứng. Họ cho rằng cô là gái gọi, nằm trong đường dây mại dâm do Seungri môi giới. Cuộc điều tra về Seungri vẫn đang được cảnh sát tiến hành.

Trước đó, Go Jun Hee từng khẳng định cô sẽ dùng biện pháp pháp lý cứng rắn với những tin đồn thất thiệt về mình. Go Jun Hee không ít lần phủ nhận mình chẳng liên quan gì đến vụ bê bối của Seungri.

Go Jun Hee quyết kiện cư dân mạng

"Chúng tôi đã hoàn thiện các bước chính để nộp đơn kiện chống lại các cư dân mạng cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện các bước cần thiết cho vụ kiện mà không có ý định thỏa thuận, hòa giải. Những tin đồn thất thiệt, độc hại đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh Go Jun Hee cũng như ảnh hưởng đến các hợp đồng quảng cáo đã ký trước đó. Cuộc sống một người không nên bị chà đạp bởi tin đồn độc hại ẩn sau lớp mặt nạ cư dân mạng" - đại diện pháp lý của Go Jun Hee tuyên bố trong thông cáo.

Thời điểm vụ bê bối mới phanh phui, đài SBS có tung đoạn tin nhắn được cho là giữa Seungri, Choi Jong Hoon, Jung Joon Young và các thành viên khác trong nhóm trò chuyện đồi trụy về tiệc thác loạn năm 2015. Một nhân vật nữ được cho là diễn viên A được nhắc đến trong đoạn hội thoại. Cộng đồng mạng nghi vấn A là Go Jun Hee vì nhiều điểm tương đồng. Go Jun Hee lên tiếng bác bỏ, phủ nhận đanh thép nhưng tin đồn vẫn lan tỏa.

Go Jun Hee là nữ diễn viên đình đám làng giải trí xứ kim chi, đã tham gia nhiều phim: "She was pretty", "The chaser", "Queen of ambition", "Can you hear my heart"... Cô thắng 9 giải thưởng liên quan đến phim ảnh, thời trang. Ngoài vai trò diễn viên, Go Jun Hee còn là "biểu tượng thời trang" của Hàn Quốc.

M.Khuê (Theo Allkpop)