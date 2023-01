Đây là hoạt động phối hợp giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). Triển lãm trưng bày 20 bộ tranh với các chủ đề: Tứ quý, Tố nữ, Tứ dân, Bát tiên của nghệ nhân làng Đông Hồ; tranh truyện và tranh lịch sử được lựa chọn từ bộ sưu tập tranh "Tứ bình" đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.



Giới trẻ trải nghiệm in tranh truyền thống tại triển lãm “Sắc xuân” (Ảnh: BẢO TÀNG MỸ THUẬT TP HCM)

Triển lãm "Sắc xuân" còn là dịp để người trẻ trải nghiệm quy trình in tranh truyền thống. Triển lãm đã giới thiệu các dụng cụ in như khuôn in, màu, giấy dó... Bà Vương Lê Mỹ Học, Phó trưởng Phòng Trưng bày giáo dục - Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, đã trực tiếp hướng dẫn khách tham quan các bước in tranh Đông Hồ.

Theo các nhà chuyên môn, sự trải nghiệm trực tiếp này đã hỗ trợ cho các bạn trẻ đang học tại những trường chuyên ngành hội họa, kiến trúc hiểu được các giá trị truyền thống của văn hóa Việt.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 28-2.