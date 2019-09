Phoomphadit Nittayaros được phát hiện treo cổ tự tử ngày 25-9. Nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ.

Phoomphadit Nittayaros là một trong những gương mặt sáng giá của màn ảnh Thái Lan. Vì thế, nhiều người ngạc nhiên khi nghe tin Phoomphadit Nittayaros tự tử. Bạn gái tài tử này là người đầu tiên phát hiện thi thể của anh. Khi cô tỉnh giấc, đi vào nhà tắm thì phát hiện người yêu treo cổ, ngừng thở.

Phoomphadit Nittayaros tự tử ở tuổi 31

Cô khẳng định cả hai không tranh cãi trước đó và Phoomphadit Nittayaros cũng không có dấu hiệu bất thường. Gần đây, Phoomphadit Nittayaros quan tâm đến chuyện tiền bạc. Công việc có một số thay đổi khiến anh đôi chút căng thẳng nhưng bạn gái nam diễn viên này không nghĩ rằng đó là nguyên nhân dẫn đến việc tự tử.

Khachapa Tanchro - bạn của Phoomphadit Nittayaros - nhận xét tài tử kiêm MC này là người tốt. Gần đây, Phoomphadit Nittayaros cho một người bạn mượn gần 500.000 USD. Sau đó, người mượn tiền không chịu trả khiến Phoomphadit Nittayaros cảm thấy bị lừa dối. Anh viết trên mạng xã hội những dòng chia sẻ bày tỏ thất vọng trước sự phản bội của một số người. Khachapa Tanchro cho rằng những căng thẳng là nguyên nhân khiến Phoomphadit Nittayaros nghĩ đến cái chết.

Cơ quan chức năng suy đoán chuyện tiền bạc và căn bệnh trầm cảm có thể là một trong các nguyên nhân tác động đến Phoomphadit Nittayaros. Người quản lý của Phoomphadit Nittayaros tiết lộ anh chống chọi bệnh trầm cảm đã một thời gian.

Anh được cho là bị trầm cảm thời gian gần đây

Phoomphadit Nittayaros từng đóng chính nhiều phim như: "Pin Anong", "Money for demons", "Love for demons", "Angels and mafia"... Phim mới nhất mà Phoomphadit Nittayaros tham gia là "Manee Naka". Ngoài vai trò diễn viên, Phoomphadit Nittayaros còn thành công với vai trò MC, từng dẫn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.