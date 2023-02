Trang Daily Mail vừa thông tin về việc nam diễn viên Cody Longo qua đời.

Theo đó, nhà chức trách đã phát hiện thi thể Cody Longo trên giường vào ngày 8-2. Vợ của Cody Longo là Stephanie Clark đã báo với cảnh sát kiểm tra nơi ở sau khi không liên lạc được với chồng mình. Lúc đó, cô đang làm việc tại một phòng tập khiêu vũ ở địa phương.

Cody Longo qua đời tuổi 34

Nguyên nhân qua đời chưa được công bố nhưng Cody Longo đã vật lộn với chứng lạm dụng rượu trong nhiều năm. Gần đây, anh còn phải đến trại cai nghiện rượu để điều trị.

"Anh ấy là người cha tuyệt vời và cũng là người chồng tốt. Cả thế giới chúng tôi vỡ nát bởi thảm kịch này" - Stephanie Clark chia sẻ.

Nam diễn viên ra đi vĩnh viễn để lại vợ và 3 con, bé nhỏ nhất mới 1 tuổi.

Cody Longo sinh ra tại bang Colorado – Mỹ, bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí bằng việc tham gia một vài video ca nhạc (MV). Năm 2008, anh tham gia phim đầu tay "Ball Don’t Lie" và sau đó là các phim: "Fame", "Bring It On: Fight to the Finish"… Cody Longo nổi tiếng với vai diễn Nicholas Alamain trong phim "Days of Our Lives".

Về sau, anh tham gia nhiều phim khác: "Nashville", "CSI: Crime Scene Investigation", "CSI: New York"…